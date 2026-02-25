Ramírez Cuéllar ve ‘lamentable’ que reforma electoral no incluya eliminación del fuero

El vicecoordinador de diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en sesión del pasado 26 de marzo.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó como “lamentable” que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya incorporado en su iniciativa de reforma político-electoral la propuesta para erradicar el fuero constitucional de diputadas y diputados federales.

Entrevistado en el recinto legislativo de San Lázaro, el legislador sostuvo que eliminar esta protección para que se pueda ejercer acción penal contra funcionarios que actúen fuera de la ley es un reclamo ciudadano y una deuda histórica en la lucha contra la impunidad.

Foto: larazondemexico

“Pues lamentable que no hayan puesto la decisión de erradicar el fuero. Creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar es la lucha contra la impunidad, la lucha contra los privilegios. Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo”, declaró.

Ramírez Cuéllar recordó que está por cumplirse un año de que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco evitó enfrentar la ley al amparo del fuero, por lo que consideró que no incluir su eliminación en la iniciativa del Ejecutivo federal envía “un mal mensaje”.

Indicó que la mandataria señaló que está de acuerdo con suprimir el fuero, pero que el tema no fue contemplado en el proyecto final. Sin embargo, el diputado afirmó que debe prevalecer la convicción de eliminar un privilegio que —dijo— protege a políticos y gobernantes que transgreden la ley.

“El fuero tiene que erradicarse en la propuesta del Ejecutivo”, insistió.

Por ello, exhortó a la presidenta a modificar la iniciativa e integrar formalmente la supresión del fuero. “No podemos dar marcha atrás, no podemos andar de protectores de políticos o gobernantes que transgreden la ley”, concluyó.

