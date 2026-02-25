SCJN sesionará por primera vez fuera de CDMX: será este jueves en Tenejapa, Chiapas

Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará una sesión plenaria fuera de su sede habitual en la Ciudad de México. Este jueves 26 de febrero lo hará en la explanada de la Casa de la Cultura de Tenejapa, Chiapas, municipio de mayoría indígena tzeltal con altos índices de marginación y pobreza.

La sesión fue anunciada como una sesión extraordinaria en territorio, figura que el reglamento interno del tribunal contempla para que el Pleno pueda reunirse en comunidades indígenas o afromexicanas , coordinándose con las autoridades locales para respetar sus usos y costumbres.

La iniciativa fue impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien desde su llegada al cargo, tras la elección popular de ministros derivada de la reforma judicial de 2025, ha promovido una nueva visión institucional orientada a acercar el tribunal a la ciudadanía.

La Corte argumenta que la presencia directa del Pleno en las regiones refuerza la legitimidad institucional y reafirma el compromiso del tribunal con una justicia humana y cercana a los pueblos originarios.

El municipio chiapaneco de Tenejapa reúne las condiciones que la Corte ha definido como criterios de pertinencia social para estas sesiones itinerantes: alta concentración de población indígena , rezago social acumulado y una histórica lejanía de los centros de decisión judicial del país.

La sesión de este jueves se enmarca en la transformación más amplia que vive el Poder Judicial federal tras la reforma judicial, que rediseñó la composición y la elección de ministros con el objetivo de reconectar al tribunal con la sociedad.

Para la Corte, llevar el Pleno a Tenejapa es el primer paso de un modelo que podría replicarse en otras regiones del país, priorizando asuntos vinculados con derechos de pueblos indígenas, justicia agraria y derechos humanos.

Por separado, el Ayuntamiento de Tenejapa informó que el presidente municipal, Roberto Girón Luna, recibirá a las y los ministros en el municipio tzeltal ubicado en la región de los Altos de Chiapas.

