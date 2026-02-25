Suman 32 muertes por sarampión; casos superan los 11 mil en 2025-2026

Las defunciones acumuladas por sarampión en México ascendieron a 32, de acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud.

La dependencia federal detalló que el deceso más reciente se registró en Guerrero, entidad que se suma a la lista de estados con fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Según el corte del 24 de febrero de 2026 del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, los contagios continúan en aumento y el total acumulado supera los 11 mil casos confirmados entre 2025 y 2026.

Muestra de una vacuna contra el Sarampión y Rubeola. ı Foto: Cuartoscuro

Jalisco se mantiene como la entidad con el mayor número de casos confirmados en lo que va del año, al registrar 2 mil 722 contagios. Le siguen Chiapas, con 409, y la Ciudad de México, con 311 casos, en la tercera posición.

Autoridades sanitarias advirtieron que el incremento sostenido de contagios representa un reto para el sistema de salud, debido a la alta transmisibilidad del virus y al riesgo de complicaciones graves, especialmente en menores de edad no vacunados.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a completar los esquemas de vacunación, en particular la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Especialistas en salud pública han señalado que la disminución en coberturas de vacunación en años recientes y la movilidad poblacional han favorecido la reaparición de brotes en distintas regiones del país.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa y exhortaron a madres y padres de familia a acudir a las unidades de salud para verificar el esquema de vacunación de niñas y niños, así como a solicitar atención médica ante síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y ojos enrojecidos.

🤒 El sarampión es altamente contagioso. Además, no existe una cura, solo se pueden tratar los síntomas y las complicaciones.



En los casos más graves, la enfermedad puede dejar daños permanentes, como una complicación poco común, pero grave, llamada panencefalitis esclerosante… pic.twitter.com/9R523WcX33 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) February 24, 2026

LMCT