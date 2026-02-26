Mario Delgado: La educación también se construye en espacios de conocimiento, historia y arte, pilares de la NEM

La Segunda Noche de Museos, titulada “De(L)iberaciones: Derechos humanos y música”, realizada en el Museo Vivo del Muralismo (MVM), permitió a las y los asistentes reflexionar, conocer la historia de los murales y los derechos humanos, así como disfrutar de música barroca, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Mario Delgado destacó que la Noche de Museos representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas vivan la cultura más allá de las aulas, dialoguen con el patrimonio artístico nacional y reconozcan que la educación también se construye en espacios públicos dedicados al conocimiento, la memoria histórica y la expresión artística, elementos que forman parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló Mario Delgado, se cree firmemente que el acceso a la cultura es un derecho humano y una herramienta de transformación social. En ese sentido, “De(L)iberaciones: Derechos humanos y música” permitió reflexionar sobre los valores de libertad, justicia e igualdad presentes en nuestra historia y en la vida cotidiana.

Mario Delgado comentó que durante la jornada cultural se realizó un recorrido especial titulado “Derechos humanos, una lectura desde el muralismo”, mediante el cual más las y los asistentes conocieron la relevancia de los derechos humanos en México a partir de las representaciones artísticas del recinto y su vínculo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mario Delgado destacó el concierto de música barroca con clavecín realizado en el Salón Iberoamericano, a cargo del reconocido clavecinista mexicano Raúl Moncada, quien ha desarrollado una destacada trayectoria internacional en el ámbito de la música antigua.

Por su parte la directora del MVM, Gloria Angélica Falcón, señaló que este concierto permitió al público redescubrir el sonido del clavecín, instrumento histórico que dialoga con el presente y abre nuevas posibilidades de expresión artística en un contexto contemporáneo.

Asimismo, hizo un reconocimiento a Raúl Moncada, quien ha dirigido la Orquesta Barroca de Tenerife; además, ha sido consejero asesor de la Academia de Música Antigua de la UNAM y ha impartido asesorías, talleres y seminarios en capacitación y gestión cultural.

Subrayó que la propuesta cultural de la Noche de Museos busca generar una experiencia integral en la que el público reflexione sobre los derechos humanos como base de la convivencia democrática, al tiempo que disfruta de expresiones musicales que forman parte del patrimonio universal. La educación humanista, afirmó, implica formar ciudadanos sensibles, críticos y comprometidos con su comunidad, y actividades como esta abonan a ese propósito.

Recordó que la Constitución de 1917 fue pionera en reconocer los derechos sociales a nivel mundial y que, con su evolución histórica, México ha consolidado el reconocimiento constitucional de los derechos humanos como fundamento de la vida democrática. En este sentido, señaló que promover espacios culturales accesibles contribuye a hacer efectivos derechos como la educación, la participación cultural y el disfrute del tiempo libre.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía por sumarse a esta jornada cultural y vivir una noche dedicada al pensamiento, la música y el patrimonio artístico nacional. “Los museos son espacios de libertad, aprendizaje y encuentro. Les esperamos para celebrar juntos la cultura, la educación y los derechos que nos unen como nación”, concluyó.

