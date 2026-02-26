¿Qué es la Semana Santa y en qué fecha son las vacaciones de la SEP este 2026?

Las y los estudiantes de escuelas públicas o incorporadas a la SEP cuentan con un periodo vacaional que coincide con la Semana Santa, y estas son uno de los periodos vacacionales más esperados.

La Semana Santa es el periodo en el que se conmemora la última semana de vida de Cristo, su crucifixión y su resurrección, y debido a esto es considerada como la semana más sagrada en el año litúrgico de la comunidad católica y cristiana.

Anualmente la fecha que corresponde a la Semana Santa se fija de distinta manera en el calendario, y estas fechas se basan en el primer domingo de Resurrección que regularmente se celebra a finales de marzo y principios de abril.

Fechas de las vacaciones de Semana Santa 2026

De acuerdo con el Calendario Escolar de la SEP, las vacaciones que coinciden con la Semana Santa del 2026 comenzarán el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril.

Pese a que el periodo vacacional se contempla hasta el 29 de marzo, el 27 de marzo las y los estudiantes no tendrán clase debido a la junta mensual del Consejo Técnico Escolar.

La Semana Santa del 2026 comienza el domingo 29 de marzo y se termina el domingo 5 de abril, por lo que conocer las fechas del periodo vacacional de la SEP permite a las y los padres de familia o tutores planear sus actividades con tiempo.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa representa el periodo de la última semana de vida, crucificción, muerte y resurrección de Cristo, por lo que es considerada por las personas religiosas como la semana litúrgica más importante.

Esta semana comienza con el Domingo de Ramos, y durante esta también se celebra el Triduo Pascual, que consiste del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria; por lo que la Semana Santa concluye con el Domingo de Ramos.

Durante esta semana, las y los creyentes aprovechan para hacer oraciones, practicar el ayuno y el arrepentimiento, y hacer ejercicios de introspección y análisis de la relación que tienen con Dios y la religión.

Estos son los días clave de la Semana Santa y lo que representan:

Domingo de Ramos: Es el primer día de esta semana, se conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén.

Jueves Santo: Representa la última cena y la eucaristía.

Viernes Santo: Se conmemora la crucifixión de Cristo, por lo que representa el dolor y sufrimiento que pasó durante su recorrido hacia la condena de muerte en la cruz.

Sábado de Gloria: Es el día que hay entre la muerte y resurrección de Jesucristo.

Domingo de Pascua: Es el día de la Resurrección de Cristo.

