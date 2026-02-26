SCJN se quita la toga y se pone el chuj tzeltal: celebra primera sesión en comunidad indígena de Chiapas

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra este jueves su primera sesión plenaria en territorio indígena, en Tenejapa, Chiapas, en un hecho sin precedente en la historia contemporánea del país.

A la sesión presencial acudieron el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías, mientras que a distancia están los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa. La ministra María Estela Ríos no participó en la sesión.

Parte de los ministros en Tenejapa abandonaron la toga y vistieron el chuj, que es el traje tradicional: un poncho de lana gruesa en negro con bordados o franjas rojas que identifica a la comunidad tzeltal en la región.

La sesión transcurrió entre traducciones simultáneas al tzotzil y al tzeltal, para que los asistentes puedan comprender cada palabra de sus deliberaciones.

Ministro Arístides Guerrero ı Foto: Especial

“Hoy es un día histórico para nuestro país. Por primera vez en la época contemporánea la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar en territorio”, declaró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz al abrir la sesión, con palabras que arrancaron de su propia experiencia como hijo de comunidad indígena.

El ministro habló de la distancia que históricamente ha separado a los pueblos originarios de la justicia federal. “En mi comunidad llegaban los efectos de estas decisiones y solo sabíamos que había un poder ahí a lo lejos que tomaba esa decisión”, dijo. “Solo sabíamos que había una autoridad ahí a lo lejos que decidía los efectos que llegaban al pueblo.”

Frente a esa historia de lejanía, Aguilar Ortiz reivindicó el propósito del desplazamiento: “Este es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades.”

Ministra Yasmín Esquivel Mossa ı Foto: Especial

El pleno aborda el amparo en revisión 344/2025, interpuesto por integrantes de la Asamblea Comunitaria de La Candelaria, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, quienes desde hace más de cinco años reclaman el reconocimiento de su autogobierno indígena ante el Congreso local y el ayuntamiento.

El proyecto, bajo ponencia de la ministra Loretta Ortiz, propone amparar a la comunidad por la comisión legislativa que les ha impedido ejercer plenamente sus derechos de libre determinación y autogobierno, reconocidos en la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024.

“Este es el objetivo central de venir hasta acá”, subrayó Aguilar Ortiz. “Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia.”

Parte de la sesión en territorio de la SCJN ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT