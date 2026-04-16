Productores descartan aumento al precio de la tortilla tras reunión con Sheinbaum

En un contexto marcado por la presión inflacionaria en productos básicos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves una reunión con productores y comercializadores de alimentos para dar continuidad al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con énfasis en la estabilidad del precio de la tortilla.

En redes sociales, la mandataria señaló que el esfuerzo acordado es no sólo mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos, sino que se busque reducir el precio de los alimentos perecederos, que han enfrentado un impacto inflacionario, como el jitomate.

Entre los acuerdos comentó que la empresa Sukarne se comprometió a bajar en cinco por ciento el bistec de res, lo cual dijo esperar que sea replicado por otras empresas.

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“Esto es un esfuerzo común, coordinado, en donde participamos el gobierno de México, pero de manera muy activa las distintas tiendas de autoservicio, productores de carne, de jitomate, de papa, chile, productos perecederos y estamos haciendo este acuerdo. Siempre por las familias de México, por la economía de las familias y siempre por México”, expresó.

Nos reunimos con productores y comercializadores para garantizar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en apoyo a la economía de las familias mexicanas. pic.twitter.com/BwRrSH2zur — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

Al término del encuentro, distintos representantes del sector destacaron el tono y los acuerdos alcanzados durante el diálogo. Alfonso Rosales, presidente de la empresa Verde Valle, señaló que la mandataria condujo la reunión con firmeza, pero en un ambiente positivo.

“La presidenta no es suavecita, pero estuvo de muy buen ánimo”, declaró, al subrayar la disposición al entendimiento entre autoridades y sector productivo.

▶ #Video | "La presidenta no es suavecita, pero estuvo de muy buen ánimo", declara el presidente de Verde Valle, Alfonso Rosales, al término de la reunión que productores y comercializadores sostuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum para acordar la continuidad del Paquete… pic.twitter.com/grxMDXGaf1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 17, 2026

Uno de los puntos centrales fue el precio de la tortilla, considerado un alimento esencial en la dieta de los mexicanos. En este sentido, Sergio Jarquín Muñoz aseguró que no existe intención por parte de los productores de incrementar su costo en el corto plazo.

“Los compañeros no tienen la menor intención de incrementar el precio de la tortilla. Los mexicanos pueden estar tranquilos”, afirmó.

Asimismo, explicó que se acordó mantener mesas de trabajo permanentes para reforzar las estrategias de estabilización de este producto básico.

Jarquín Muñoz también descartó que el sector esté buscando subsidios gubernamentales, lo que sugiere una apuesta por mecanismos de mercado y coordinación institucional para contener los precios sin recurrir a apoyos directos.

▶ #Video | Descartan aumento al precio de la tortilla. 🌽📉 El presidente del Consejo Rector de la Tortilla, Sergio Jarquín, aseguró que no hay intención de subir costos y llamó a la calma a los consumidores. 🇲🇽🤝 Tras reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum… pic.twitter.com/MMXTTrJkdP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 17, 2026

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, calificó la reunión como positiva, aunque evitó profundizar en los detalles de los acuerdos alcanzados.

No obstante, su valoración coincide con el mensaje general de continuidad en la política de contención inflacionaria impulsada por el gobierno federal.

▶ #Video | Sin dar más detalles sobre las conversaciones, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que la reunión entre comercializadores y productores con la presidenta fue positiva.



📹: Yulia Bonilla @yul_bonilla pic.twitter.com/GqnBxxKFuF — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 17, 2026

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía ha sido una de las principales herramientas del Ejecutivo para mitigar el impacto del alza de precios en productos de la canasta básica. La continuidad de este esquema, junto con el compromiso del sector productivo, apunta a mantener bajo control el costo de alimentos clave como la tortilla en los próximos meses.

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MSL