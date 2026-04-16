Por derrame en el Golfo de México, separan a 3 funcionarios de Pemex

Derrame en Golfo de México fue provocado por fuga en oleoducto: Pemex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el derrame en el Golfo de México está ligado a una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas, ubicado en la zona de Cantarell.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, indicó que en un inicio el derrame en el Golfo de México había sido negada por áreas operativas, por ello, 3 personas fueron cesadas de su cargo.

Los funcionarios que fueron separados ocupaban los siguientes cargos:

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Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Coordinador de Control Marino

Líder de Derrames y Residuos

Víctor Rodríguez indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano de Control Interno de Pemex ya realizan las investigaciones correspondientes.

“En Petróleos Mexicanos refirmamos nuestro compromiso con la transparencia, las buenas prácticas y la responsabilidad de la correcta operación de las instalaciones y recursos de la empresa pública del Estado que es patrimonio de todas y de todos los mexicanos”, señaló en una conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional.

🔴#Ahora | Separan a 3 funcionarios de Pemex de su cargo por derrame en el Golfo de México:



- Subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental

- Coordinador de control marino, derrames y residuos

- Líder de derrames y residuos



Hasta el momento no se darán… pic.twitter.com/Z10USRbQtn — Azucena Uresti (@azucenau) April 17, 2026

En ese sentido, el funcionario descartó otras hipótesis sobre el origen del evento, al afirmar que no se trató de chapopoteras naturales ni de descargas provenientes de embarcaciones privadas.

¿Cómo se descubrió la fuga que generó el derrame en el Golfo de México?

El director de Pemex reveló el actuar de las personas involucradas en el ocultamiento de información tras el derrame de petróleo ocurrido, desde inicios de febrero.

Explicó que la información sobre la fuga se obtuvo después de la solicitud de bitácoras, el cruce de información y el análisis de imágenes satelitales.

“Analicé personalmente las bitácoras de ocho barcos. De esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado”, aseguró el funcionario.

Posteriormente, detalló cómo y cuándo se descubrió la fuga:

El 6 de febrero se observó presencia de aceite en las cercanías de la plataforma Abkatún Alfa. Se instalaron barreras de contención como comenzó la recuperación de aceite y aguas oleosas y la dispersión mecánica de acuerdo con los protocolos correspondientes

El 8 de febrero se ubicó la fuga de petróleo en un oleoducto de 36 pulgadas, con la ayuda de buzos especializados. Fue entonces que inició la reparación, misma que concluyó el 18 de febrero

“Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México”, dijo Víctor Rodríguez.

El titular de Pemex informó que el derrame en el Golfo de México está ligado a una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas. ı Foto: Grupo Interinstitucional.

En tanto, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, explicó que un grupo científico interinstitucional analizó más de 70 imágenes satelitales, sobrevuelos y modelos de deriva.

Los resultados, dijo, “apuntan a evidencia de un derrame ocurrido en febrero en la zona Abkatún-Cantarell”, cuyo material se dispersó por la dinámica marina, lo que refuerza la conclusión de un origen industrial vinculado a la infraestructura petrolera.

Estas fueron las irregularidades que cometieron los funcionarios separados de su cargo

La pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto. No informar una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex. La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por científicos como origen del derrame El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención de al menos 350 m cúbicos. La contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga

Por último, el grupo interinstitucional aseguró que mantendrá acciones hasta lograr la recuperación del entorno costero y marino en Veracruz, Tabasco y Campeche, estados cuyas playas fueron afectadas por el derrame.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, indicó que en un inicio el derrame en el Golfo de México había sido negada por áreas operativas. ı Foto: Cuartoscuro

Así atendieron la emergencia

El secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que desde el primer momento, se activó una respuesta coordinada, técnica y con base científica para atender esta contingencia, mediante la integración de cuatro grupos de trabajo: Operativo, Científico, Ambiental y de Atención Social. Estas instancias han permitido contener la propagación del hidrocarburo, mantener playas limpias, garantizar el apoyo a la población civil y definir acciones ambientales con sustento técnico.

Señaló que, como parte de las acciones operativas, se desplegó una fuerza de 3 mil 365 elementos, con apoyo de 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como 5 mil 100 metros de barreras de contención instaladas. Este despliegue ha permitido mantener vigilancia permanente en la Sonda de Campeche, así como realizar recorridos marítimos y aéreos a lo largo del litoral del Golfo de México, incluyendo la supervisión en su zona norte, asegurando una cobertura integral del fenómeno.

Agregó que, a la fecha se han atendido 48 playas, recorriendo de manera recurrente 630 kilómetros de litoral, logrando la recolección de aproximadamente 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo. Para asegurar la recolección y disposición adecuada de los sólidos impregnados con hidrocarburos, Pemex ejecuta un programa de recolección y transporte para llevar estos materiales a plantas de tratamiento autorizadas por ASEA. En estas plantas, los residuos reciben un tratamiento denominado desorción térmica, el cual puede eliminar hasta el 95-98% de hidrocarburos y contaminantes orgánicos.

En materia ambiental, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, dijo que las instituciones del sector han realizado más de 1,021 recorridos en 173 localidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con especial atención en manglares, lagunas costeras, 9 Áreas Naturales Protegidas, sitios Ramsar, campamentos tortugueros y ecosistemas arrecifales; algunos de estos recorridos se han llevado a cabo con las comunidades y organizaciones civiles que han presentado reportes sobre la presencia de hidrocarburos. Asimismo, se han efectuado muestreos en playas, sedimentos, pastos marinos y arrecifes coralinos, con el objetivo de evaluar integralmente los efectos del evento y orientar las acciones de restauración. En el Golfo de México, se tiene un registro de alrededor de 11,310 especies de flora y fauna. Los recorridos de monitoreo y limpieza en playas y en las zonas de arrecife no se observó muerte masiva de ninguna especie.

En el ámbito social, la secretaria de Energía, Luz Elena González, mencionó que se ha mantenido atención directa a las comunidades y al sector pesquero. A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos destinará 30 millones de pesos para el respaldo de cooperativas pesqueras en Veracruz. Asimismo, se han otorgado apoyos de 15 mil pesos a 3,379 pescadoras y pescadores mediante el programa Bienpesca, además de brindar atención médica comunitaria, suministro de combustibles y fortalecimiento de herramientas, equipos y proyectos productivos.

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JVR