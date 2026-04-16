Difieren audiencia clave en caso La Luz del Mundo; revisión del expediente retrasa resolución

Un juez federal pospuso la audiencia en la que se definiría la impugnación contra la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal en el caso que involucra a Naasón Joaquín García y otros integrantes de la iglesia La Luz del Mundo. La nueva fecha quedó fijada para el 27 de abril a las 17:15 horas.

Durante la sesión, el asesor jurídico de la víctima, Carlos Escobedo Suárez, sostuvo que recibió apenas el 12 de abril, por correo electrónico, dos tomos de la carpeta de investigación con un total de 2 mil 516 páginas. “Lo que consideró tiempo insuficiente para su análisis”, expuso ante el juez.

La defensa de Naasón Joaquín, encabezada por la abogada María Minerva Padilla, indicó que la documentación se entregó hasta el 15 de abril, por lo que también pidió ampliar el plazo para revisar el expediente antes de entrar al fondo del asunto.

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Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, el 5 de junio de 2019. ı Foto: larazondemexico

Tras escuchar ambas posturas, el juez Juan José Rodríguez Velarde determinó aplazar la audiencia. El encuentro virtual inició a las 14:30 horas y concluyó a las 14:56 sin discusión sobre el contenido de la investigación.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República busca reabrir el caso. Señaló que la actual titular, Ernestina Godoy, estableció contacto con las víctimas para impulsar una nueva revisión judicial.

“Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso, por eso es la audiencia de hoy”, explicó la mandataria en conferencia desde Palacio Nacional.

Además, precisó que la decisión previa de no ejercer acción penal se tomó durante la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero. “El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas es que el juez reabra el caso. El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones las desconozco”, declaró.

Cabe recordar que la investigación inició en 2019 tras denuncias presentadas por Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes participaron como testigos clave en el proceso judicial que llevó al encarcelamiento de Naasón Joaquín en Estados Unidos.

En este expediente también figuran otros líderes vinculados a la organización religiosa, entre ellos Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes Carmona, Israel Zamora, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca.

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MSL