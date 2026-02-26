Trump llama a Sheinbaum tras abatimiento de El Mencho

Personal de la FGR custodia a Andrés “N“ y Genaro “N“, detenidos en el operativo de Tapalpa, Jalisco.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien la buscó para conocer detalles del operativo llevado a cabo en contra de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien terminó abatido el domingo pasado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que la conversación se realizó entre el 23 y 24 de febrero y se acordó a solicitud del republicano.

El Dato: Donald Trump aseguró que México está controlado por grupos criminales y que su gobierno ha combatido a las organizaciones, y se atribuyó la operación contra el CJNG.

Contó que la conversación se extendió durante ocho minutos, en donde Trump consultó qué situación atravesaba México tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Me llamó él ¿qué día fue?… Ayer, antier... Una llamada de 8 minutos para preguntarme: ‘¿qué pasa en México?, ¿cómo están las cosas?, ¿están bien?’. Pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de EU; que iba muy bien la coordinación”, declaró.

Ésta se trató de la doceava conversación vía telefónica de la que se conoce públicamente entre ambos mandatarios.

Sobre las declaraciones hechas por Donald Trump la noche del martes, en las que adjudicó el operativo a su gobierno, la mandataria reiteró que los informes dados por las autoridades mexicanas son las correctas, en referencia a que la operación corrió a cargo de México y, Estados Unidos ayudó con información.

2500 elementos federales fueron desplegados en Jalisco tras el operativo contra el CJNG

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia e información. Y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional… Y bueno, conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, declaró.

A tres días del abatimiento de líder del CJNG, la mandataria aseguró que el país ya se encuentra en condiciones de tranquilidad al mencionar que conversó con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien reportó el levantamiento de los vehículos usados en los narcobloqueos que los criminales realizaron en reacción al operativo contra el capo.

En dicha acción participaron elementos del gobierno estatal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera que habían sido quemados durante el domingo. Ya la mayoría ya se levantaron, eso fue ayer; quedan poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo comunicación con el gobierno del estado”, explicó.

También comentó que las clases se reanudaron en la entidad y se estableció contacto con el sector empresarial para garantizar su seguridad pues, además, recordó que se enviaron dos mil 500 elementos adicionales para reforzar el despliegue de uniformados federales en la entidad.

Con esto y otras acciones, la Presidenta aseguró: “Hemos estado en mucho contacto con el gobernador Lemus y ya, podemos decir, que esencialmente está tranquila toda la República y particularmente Jalisco. Y estamos en constante coordinación para cualquier problema que se pudiera presentar”.

En otro asunto, el magnate estadounidense y propietario de la red social X, Elon Musk, acusó a la Presidenta de atentar contra sus derechos humanos, luego de que ella afirmara que analiza iniciar algún procedimiento jurídico en contra de él.

“Ella está violando mis derechos humanos”, escribió en su cuenta X, al compartir la publicación de otro usuario.

SE ESTABILIZÓ SEGURIDAD: CANADÁ

Por Alejandro Galindo

Ottawa aseguró que “la situación de seguridad se ha estabilizado” en las áreas de México afectadas por actos de violencia registrados tras la operación en la que fue abatido el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho.

No obstante, dijo: “son posibles nuevos incidentes en estas ubicaciones y en otras zonas del país”.

En la alerta que emitió el 22 de febrero de 2026, el gobierno canadiense señaló que “grupos criminales instalaron bloqueos con vehículos incendiados en varias ciudades”, y que se registraron “enfrentamientos con fuerzas de seguridad y explosiones”, incluso en carreteras y autopistas que conectan las zonas afectadas con la Ciudad de México.

En la actualización, recomendó a sus ciudadanos viajar al aeropuerto “únicamente si cuenta con un vuelo confirmado y si es seguro hacerlo”, verificar el estatus del vuelo antes de salir ante posibles retrasos o cambios, prever tiempo adicional para el traslado y llegar con anticipación. Pidió “contactar a su aerolínea o agente de viajes” si los planes fueron afectados, seguir las indicaciones de las autoridades locales y “monitorear los medios locales e internacionales para mantenerse informados”.

Familiares reclaman restos; FGR agota procedimientos

› Por Tania Gómez

Familiares de Nemesio Rubén Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el domingo por el Ejército en Tapalpa, Jalisco, presentaron un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) para reclamar la entrega de su cuerpo.

La FGR confirmó este miércoles que recibió la solicitud a través del representante jurídico de sus familiares, pero indicó que aún deben agotarse los procedimientos protocolarios antes de poder formalizar la devolución de los restos.

Según el comunicado, “la FGR recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”, y precisó que “el representante social agota todos los procedimientos protocolarios para estar en condiciones de formalizar la entrega”.

El Tip: quienes pueden reclamar el cuerpo de Oseguera son su esposa, sus hijas Jessica Johanna y Laisha Michelle, y sus tres hermanos.

Paralelamente, los dos hombres detenidos durante el operativo en Tapalpa, fueron vinculados a proceso y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Se trata de Andrés “N” y Genaro “N”, quienes fueron imputados por el ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por “su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.

El juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos tras valorar los datos de prueba presentados por la fiscalía en la audiencia que se celebró de forma remota.

En la sesión, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional y, al concluir la diligencia, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, del Estado de México.

La FGR dijo que “las personas imputadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria”.