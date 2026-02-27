Con la reforma electoral que todos los diputados y diputadas los elija el pueblo: Presidenta Claudia Sheinbaum

Desde San Ignacio, Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que uno de los principios de la Cuarta Transformación es “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” y por ello, destacó que la iniciativa de Reforma Electoral que enviará al Congreso de la Unión busca que sea el pueblo quien elija a sus diputadas y diputados.

“Y ahora presentamos una Reforma Electoral. ¿Qué dijimos? Que ya no haya listas de partidos plurinominales, que todos los diputados y diputadas las elija el pueblo. Se enojan, dicen que ‘eso es autoritarismo’. ¿Cómo va a ser autoritarismo? Que todos los elija el pueblo, porque ‘con el pueblo todo y sin el pueblo nada’”, aseguró durante la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en este estado.

Sheinbaum defiende elección popular total de diputados y refuerza programas sociales ı Foto: Especial

Recordó que a partir de 2018 inició un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que convirtió en derechos los Programas para el Bienestar, y que junto al aumento del salario mínimo permitió que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación no solo se dio continuidad a los apoyos que ya existían para Adultos Mayores, personas con discapacidad y estudiantes de preparatoria, sino que también se pusieron en marcha tres nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Anunció que en San Ignacio se tendrá una Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) o de la Universidad Benito Juárez. Previo al evento, en Mazatlán, la presidenta informó que en Sinaloa habrá 20 planteles de Bachillerato Nacional “Margarita Maza” al entregar becas Benito Juárez a estudiantes de Educación Media Superior.

Sheinbaum defiende elección popular total de diputados y refuerza programas sociales ı Foto: Especial

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que Sinaloa es de los estados que más ha avanzado en la implementación del programa de Salud Casa por Casa, que ya va en su segunda visita domiciliaria a 50 mil personas adultas mayores y con discapacidad. Además, destacó los otros dos nuevos programas impulsados por la Presidenta: Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Rita Cetina.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en Sinaloa se invierten 3 mil 600 millones de pesos generando más de 10 mil empleos y destacó obras como la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita que reduce el tiempo de traslado de 10 horas a sólo una hora y media. Además de que se destinaron 405 mdp para el Puente Av. Pérez Escobosa, que entró en operación en febrero de este año.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que la Pensión Mujeres Bienestar es un programa que reconoce el trabajo de todas las mujeres que históricamente nadie reconocía y se suma a otras acciones que caracterizan al gobierno de la primera mujer Presidenta: la creación de la Secretaría de las Mujeres, la reivindicación de las mujeres en la historia, la Cartilla de los Derechos de la Mujer y la construcción de los Centros LIBRE.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, detalló que en Sinaloa son 135 mil los estudiantes de preparatoria que hoy reciben la Beca Rita Cetina, acción gubernamental que se suma a los demás Programas para el Bienestar que hoy ya son un derecho y que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Ana Luisa Zúñiga Manjarrez, agradeció a la Jefa del Poder Ejecutivo Federal por este apoyo que representa una gran ayuda y convierte a la mandataria en una mujer de hechos para orgullo de todos los mexicanos, en especial de las mujeres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL