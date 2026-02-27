Consejero ve en la propuesta oficial el debilitamiento de la democracia

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, lanzó una crítica frontal a los puntos centrales de la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal: la eliminación de la estructura territorial permanente del INE, la introducción del voto electrónico y el sistema de “mejores perdedores” para la asignación de diputados plurinominales.

Al ser entrevistado en Al Mediodía con Solórzano, el funcionario dijo que varios de los cambios propuestos no fortalecen la democracia, sino que la debilitan.

El Dato: la presidenta presentó en la conferencia del miércoles 25 de febrero su propuesta de reforma electoral a la que denominaron Decálogo por la Democracia, basada en ejes.

Espadas Ancona criticó que la reforma plantee sustituir las 300 juntas distritales permanentes del INE por órganos temporales que se montarían cada tres años para organizar elecciones: “Sería una decisión muy desafortunada”, afirmó el consejero, quien señaló que la permanencia de esa estructura es, precisamente, lo que garantiza elecciones imparciales, eficientes y confiables.

Otros consejeros del instituto han calificado el cambio como “un regreso de, por lo menos, 45 años”.

En materia tecnológica, Espadas rechazó la posibilidad de introducir el voto electrónico en México. Sobre el voto por urnas digitales, recordó que “ha venido en retroceso en todo el mundo”, con países europeos que lo descartaron por falta de transparencia y casos como el de República Dominicana, que tuvo que suspender una elección presidencial el mismo día de los comicios por el colapso del sistema.

Respecto al voto por Internet, fue aún más categórico: “Me parece que este voto es ontológicamente ajeno a la democracia, pues no garantiza el secreto del voto”.

25% Bajará el costo de las elecciones según la propuesta

El consejero también cuestionó el mecanismo de “mejores perdedores” para asignar diputaciones de representación proporcional. Según explicó, el sistema permitiría que legisladores lleguen al Congreso con votaciones “tan bajas como 12 o 15 mil votos, frente a los 300 mil votos que se necesitan para acceder a una diputación por la vía de la lista plurinominal”. Esto, dijo, “resta una gran representatividad a la Cámara”.

Igualmente, criticó el paso de listas cerradas bloqueadas a listas cerradas desbloqueadas, donde los candidatos plurinominales serían votados individualmente, porque lesiona la certeza del ciudadano.

“Si yo voto en una lista desbloqueada, yo le doy el voto a uno de los 40 candidatos, pero Dios sabrá quién va a ganar, probablemente alguien a quien yo no le di mi voto”, ejemplificó.

Para Espadas ambos cambios son expresión de un mismo problema estructural: “el privilegio de los derechos de los contendientes sobre los derechos de los ciudadanos”.

El consejero también señaló dos ausencias importantes en la propuesta. Por un lado, no establece constitucionalmente la supremacía de los derechos ciudadanos vinculados al voto activo, como el secreto del sufragio, frente a los derechos de los candidatos. Por el otro, no avanza hacia la proporcionalidad directa en la integración de las cámaras legislativas, tanto federales como locales.

Sobre el Senado, propuso como alternativa elegir a cuatro senadores por estado bajo representación proporcional, lo que permitiría que fuerzas minoritarias con el 25 por ciento de la votación obtuvieran escaños. “Con el actual sistema, una fuerza con el 27 por ciento se lleva dos senadores, otra con el 24 se lleva uno, y las demás fuerzas no se llevan nada”, señaló el especialista.