Suman 28 militares fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’

Acciones de violencia contra la autoridad el pasado domingo.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que durante el operativo contra Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, murieron tres elementos de las fuerzas especiales del Ejército, durante la refriega que el domingo se dio en Tapalpa, Jalisco.

Con ello, la cifra de efectivos de las fuerzas armadas que perdieron la vida es de 28.

Estos tres elementos se suman a los 25 de la Guardia Nacional, que fueron asesinados por miembros del cártel “cobardemente”, señaló el general.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum que se realizó este viernes en Mazatlán, Sinaloa, Trevilla Trejo indicó que en terreno, durante la operación “exitosa” contra “El Mencho”, murieron tres efectivos de las fuerzas especiales.

Asimismo, dijo que otros 25 elementos de la fuerzas armadas resultaron heridos y se encuentran en atención hospitalaria. De ellos, uno se encuentra en estado de gravedad.

