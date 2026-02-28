SRE descarta mexicanos afectados en Medio Oriente por conflicto EU-Irán

Una columna de humo vista desde Teherán, Irán, en medio de los ataques entre este país e Israel, con apoyo de EU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, ante el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Israel con Irán, ha atendido las consultas de mexicanos en Medio Oriente, ante lo cual, aseguró, no se tiene conocimiento de que alguno haya resultado directamente afectado.

A través de una publicación en redes sociales, la SRE informó que, desde el viernes, las representaciones consulares de México en varios países de la región han mantenido “contacto permanente” con las y los mexicanos presentes en la misma.

🚨 Información importante para personas mexicanas en Irán 🇮🇷



Las autoridades iraníes han decidido cerrar el espacio aéreo ✈️❌hasta nuevo aviso



Mantenga contacto con su areolínea y con la Embajada de México 🇲🇽



📞 +98 912 122 4463



📧consularesirn@sre.gob.mx@vcalva pic.twitter.com/sHn045ORU0 — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) February 28, 2026

Así, después de monitorear la situación y activar los protocolos de atención y asistencia, así como de atender todas las consultas derivadas de esto, destacó que no se tiene conocimiento de connacionales directamente afectados.

La @SRE_mx informa que desde el día de ayer nuestras representaciones en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana, continúan monitoreando la situación y han activado sus protocolos de protección y asistencia consular, para connacionales y familiares de nuestro personal diplomático Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



Dichas representaciones han atendido todas las consultas solicitadas por connacionales en la región, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas directamente afectadas Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)



En el mismo sentido, la SRE reiteró las recomendaciones de seguridad a mexicanos en Irán, Israel y otros países de Medio Oriente. Remarcó la petición de que se mantengan en interiores, en lugares seguros, y eviten desplazamientos.

Asimismo, se refirió a los cierres del espacio aéreo en la región, y pidió a las y los mexicanos en la misma que se contacten con sus aerolíneas, con el objetivo de consultar el estado de su vuelo.

Mientras tanto, la cancillería pidió evitar viajar a la región.

Finalmente, la SRE recordó los números telefónicos de las representaciones consulares en los diferentes países de Medio Oriente, y urgió a los connacionales a hacer uso de ellos en caso de emergencia:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en EAU: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

