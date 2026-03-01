SRE coordina con embajadores medidas de seguridad para mexicanos en Medio Oriente

Canciller Juan Ramón de la Fuente sostiene reunión virtual con embajadores en la región del Medio Oriente.

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó una reunión virtual de emergencia con los embajadores mexicanos acreditados en nueve países del Medio Oriente para reforzar las medidas de protección a ciudadanos mexicanos en la región, que enfrenta el cierre generalizado de espacios aéreos, cancelación de vuelos y una escalada de tensiones que mantiene varados a un número indeterminado de connacionales.

De la Fuente subrayó que “la principal prioridad es la atención y seguridad” de todos los mexicanos en la zona, tanto residentes como viajeros en tránsito. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y que no se reportan personas con afectaciones a su integridad física.

El canciller reconoció el trabajo de la red diplomática mexicana desplegada en la región y advirtió que es “igualmente importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares”. Les instruyó, además, mantener y estrechar la relación con las autoridades locales de cada país.

Ante el cierre del espacio aéreo en varios países de la zona, la Cancillería informó que los protocolos de evacuación contemplan también rutas terrestres seguras “cuando las condiciones lo permitan” . La dependencia precisó que cuenta con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países involucrados.

La Dirección General de Protección Consular de la SRE reiteró su recomendación de evitar cualquier viaje a la región “por cualquier vía”, e instó a quienes ya se encuentran ahí a permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales.

De la red diplomática en la región, estuvieron presentes los embajadores Guillermo Puente Ordorica (Irán), Mauricio Escanero Figueroa (Israel), Luis Alfonso de Alba Góngora (Emiratos Árabes Unidos), Eduardo Peña Haller (Kuwait), Guillermo Ordorica Robles (Catar), Jacob Prado González (Jordania), Francisco Romero Bock (Líbano) y Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina, además de los encargados de negocios en Arabia Saudita, Guillermo Gutiérrez Nieto, y en Egipto, Héctor Ortega Nieto.

Asimismo, compartió líneas de asistencia consular para mexicanos en la región:

Irán : +52 9121224463

Israel : 054-316-6717

Jordania : 0778 00 0494

Catar : 3363 4450

Arabia Saudita : +966557539374

Kuwait : +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos : 504 54 0273

Líbano : 03 044 598

Palestina: +972 54 447 0095

COMUNICADO. “Canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con los representantes de México en Medio Oriente”.https://t.co/QRWHTwVLBC pic.twitter.com/k0f4YSvQ46 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 1, 2026

