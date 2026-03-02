› ¿Bienvenidos al despido?

Este lunes, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum manda al Congreso su esperada reforma electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, nos dicen, estará ocupada tomándole protesta, en tiempo real y a distancia, a 18 nuevos vocales ejecutivos en la misma cantidad de entidades del país. Sin embargo, resulta que estos flamantes funcionarios que hoy asumen sus cargos con toda la pompa protocolaria podrían ver sus sillones tambalearse el mismo día, pues la enmienda podría reestructurar, o de plano desaparecer, sus puestos. El INE dice que todo esto es parte de su “política permanente” para garantizar una estructura “profesional, técnica y especializada”. Pero lo que llama la atención es el timing... Estrenar chamba el mismo día en que llega al Congreso el documento que podría cambiarles la vida. Como quien dice: bienvenidos al cargo... y buena suerte ante un futuro que nadie puede asegurar. En fin. A ver qué pasa.