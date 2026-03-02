CSP mantiene firme su iniciativa electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió en Comondú, Baja California Sur, a la iniciativa de reforma electoral que, se prevé, presente este lunes al Congreso de la Unión, donde, aseguró, busca que los ciudadanos elijan directamente a los 200 diputados de representación proporcional, así como reducir el financiamiento público a partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo y cuando hacemos compromisos los cumplimos”, advirtió la mandataria.

El Dato: La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 170 mil personas reciben apoyos en la entidad y destacó que para este año se aprobó un billón de pesos para estos derechos.

El punto central de la propuesta apunta a los legisladores plurinominales, cuyas listas definen actualmente las dirigencias de los partidos políticos de manera privada. “Es muy sencillo: que haya representación proporcional, pero decidido por el pueblo. Está bien que haya 200 (diputados plurinominales) de acuerdo a la proporción de los partidos, pero que los elija el pueblo. Que si votaste por un partido, pues también eliges a los de representación proporcional”, explicó.

La mandataria federal cuestionó los salarios que perciben los consejeros electorales del INE y los legisladores, y advirtió que nadie que sirva al pueblo debe ganar más que quien encabeza el Gobierno federal. “¿Cómo es posible que un consejero electoral gane más que la Presidenta?”, preguntó ante los asistentes.

Agregó que el mismo criterio debe aplicarse a diputados locales, federales, senadores y regidores. “Son representantes populares, a vivir en la justa medianía”, sentenció, citando la frase atribuida a Benito Juárez. “El recurso del pueblo es del pueblo. Y como decía Juárez, austeridad republicana, a vivir en la justa medianía, todos los que queremos ser representantes populares”, dijo.

La reforma en materia electoral también contempla una reducción en el número de regidores en los ayuntamientos de todo el país, otro rubro que Sheinbaum identificó como un gasto innecesario para las finanzas públicas municipales.

La jefa del Ejecutivo federal aprovechó el acto para hacer un recuento de los compromisos electorales ya cumplidos por su gobierno. Recordó que ya fue aprobada en la Constitución la prohibición del nepotismo, que impide a cualquier presidente municipal dejar en su lugar a un familiar.

Subrayó que también fue aprobada la eliminación de la reelección en todos los puestos de elección popular a partir del año 2030, una medida que, señaló, había sido revertida durante administraciones anteriores: “Dijimos no al nepotismo y ya se aprobó en la Constitución. Y ya se aprobó que a partir del 2030 no reelección a todos los puestos de elección popular”.

Además, aprovechó el tema para hacer un repaso histórico en el que trazó una línea directa entre el modelo que su gobierno busca desmantelar y los gobiernos del periodo que ella denominó neoliberal, de 1982 a 2018. “México vivió 36 años de un modelo que empobreció al pueblo de México, que le quitó a la nación y al pueblo muchas de sus riquezas”, afirmó.

Añadió que en época electoral, la práctica sistemática era la compra de votos: “Llegaban las elecciones y a comprar votos. Si votas por mí, te doy esto”.

En materia de política exterior, la mandataria federal leyó públicamente los principios establecidos en el artículo 89 constitucional, que incluyen la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso de la fuerza.

Recordó que esos principios tienen raíz en la doctrina formulada por Venustiano Carranza tras la invasión estadounidense a Veracruz en 1914, y que quedaron plasmados en la Constitución en la década de los ochenta. “México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, aseguró.

En el plano local, la Presidenta anunció una serie de compromisos para Baja California Sur: la construcción de la presa El Novillo para abastecer de agua a La Paz, un programa de recarga de acuíferos para el Valle de Comondú, donde el uso intensivo del agua ha mermado las reservas subterráneas, apoyos de tres mil pesos para útiles y uniformes escolares de nivel primaria, avances en el hospital del IMSS en Los Cabos, plantas de tratamiento de agua en Los Cabos y Loreto, y mejoras a la carretera transpeninsular.

Sheinbaum Pardo también anunció que ya instruyó al director de la Conagua para que visite Comondú y arranque el proyecto de recarga hídrica.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su respaldo a la Presidenta ante el escenario internacional y reconoció el gran patriotismo con el que está defendiendo la soberanía del país. Agradeció la continuidad de los Programas para el Bienestar y el apoyo para el Valle de Santo Domingo con nueva vivienda y obras para garantizar el suministro de agua potable.

Enmienda traerá “cambios históricos”

Por Tania Gómez

El Congreso recibirá esta semana la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reducir en 25 por ciento el financiamiento a partidos e instituciones electorales, regular la propaganda en redes sociales y el uso de Inteligencia Artificial en campañas, refrenda la prohibición del nepotismo y la reelección, informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Describió la iniciativa del Ejecutivo como portadora de “cambios históricos en el proceso electoral” y adelantó que, además de la reducción presupuestal, la reforma contempla una mayor fiscalización al gasto, ajustes en los tiempos de radio y televisión, y mecanismos para garantizar la democracia participativa mediante consultas ciudadanas.

Aclaró que se mantendrán la representación proporcional como el derecho al voto y a ser votado desde el extranjero. Señaló que el texto deberá analizarse a detalle una vez que llegue formalmente al Congreso.

La presidenta del Senado también sumó su voz al posicionamiento del Gobierno mexicano frente a la creciente tensión bélica en Medio Oriente y respaldó el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a privilegiar la diplomacia y abstenerse del uso de la fuerza.