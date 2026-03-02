Cumple aval de Congresos locales

Decreto de reforma de las 40 horas se publicará mañana, anuncia Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas será publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación

Reforma para reducir jornada laboral se publicará el martes en el DOF.
Reforma para reducir jornada laboral se publicará el martes en el DOF. Foto: Unsplash.
Por:
Yulia Bonilla

La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas será publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al arranque de su conferencia matutina, la mandataria federal confirmó que se ha cumplido el requisito de que la reforma constitucional fuera avalada en al menos 17 congresos estatales.

De esta forma, ahora que el decreto aparezca en el DOF entrará en vigor para así poner en marcha una reducción gradual en el número de horas trabajadas por semana para todos los trabajadores en el país.

Información en desarrollo...

