› Freno a especulaciones

Y la que salió ayer al paso de quienes han hecho especulaciones y armado escenarios en torno a la sucesión en Quintana Roo, fue la gobernadora de esa entidad, Mara Lezama. Y es que la mandataria, nos comentan, subió a sus cuentas de redes sociales la foto de un encuentro que tuvo con Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, y de quien se dice que está más que interesado en anotarse a la contienda morenista para elegir al futuro candidato al gobierno del estado. “Con mi amigo y compañero de lucha… seguimos trabajando en unidad para fortalecer nuestro gran movimiento transformador. Dialogamos sobre temas de relevancia nacional y estatal, sumando esfuerzos en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum”, fue el mensaje de Lezama, que calma las aguas que quien sabe quién y por qué andan queriendo alborotar. Se dice que en la entidad, otros nombres relevantes rumbo a la contienda son el del senador Eugenio Segura, el de la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, y de la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado.