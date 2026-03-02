‘No es verdad... democracia es del pueblo no de los partidos’: CSP

Ante la postura fijada por el Partido del Trabajo, sobre no permitir un “retroceso democrático”, en vísperas de la presentación de la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el proyecto que enviará hoy más tarde al Congreso busque acabar con la pluralidad partidista y sostuvo que la democracia corresponde a la ciudadanía, mas no a los partidos políticos.

“Lo más importante de la reforma que estamos planteando es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Ayer, el partido liderado por Alberto Anay, emitió un pronunciamiento en el que aseguró que no se respaldará el retorno a lo que considera un “viejo partido de Estado” como el que se sostuvo de 1929 a 2018.

Al consultarle si en algún momento el PT le hizo saber esta posición, durante las reuniones que se estuvieron recientemente, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no entrará en un debate mayor y recalcó que la intención de la reforma no es volver a un partido de estado, porque fue este modelo contra el que se combatió en su momento.

“No, no voy a debatir con él, lo que sí es el argumento. No vamos al partido de estado, jamás, pues si nosotros peleamos contra eso. Más partido de estado era un partido autoritario, un estado autoritario, porque la democracia, en realidad, en todo el periodo del PRI no se dio”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer los motivos por los que el partido aliado de Morena emitió tal declaración.

“Pues no, no es verdad. No sé por qué lo hayan planteado”, declaró.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la iniciativa busque recuperar la esencia de la democracia para que verdaderamente se represente al pueblo.

Lo anterior, en referencia al cambio que propone para la designación de las diputaciones plurinominales, las cuales actualmente son designadas mediante unas listas elaboradas por las diligencias de los propios partidos, pero que con su proyecto propone que emanen también de una votación de la ciudadanía.

“Son dos cosas, una que los llamados plurinominales que la representación proporcional no sea decidida por las cúpulas de los partidos políticos, sino sea decidida por la gente, que la representación proporcional sea decidida por el pueblo. Que quien quiera ser diputado o diputada en nuestro país vaya a pedir el voto popular. Se mantiene la representación proporcional totalmente, es más, no cambia la fórmula de la ley”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo .

Este cambio junto a la reducción presupuestal a los partidos y también a las autoridades electorales, dijo, fue una petición de la población.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que enviará la reforma al Congreso este mismo lunes luego de una última revisión que realice al proyecto.

