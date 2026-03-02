› Otro caso grave de atropellamiento

Un nuevo suceso tan atroz como indignante en el que un conductor atropella y arrastra por varios kilómetros a su víctima se volvió a ver ayer, lamentablemente, en nuestro país. Ahora, un sujeto que manejaba en estado de ebriedad arrolló a un indigente en el puerto de Acapulco y lo arrastró debajo de su coche a lo largo de seis kilómetros, en plena franja turística. El hecho quedó registrado alrededor de la 01:15 horas en el sistema de cámaras de videovigilancia. Las imágenes captadas, se ha informado, muestran el momento en que el vehículo sin placas impacta a la víctima y continúa su marcha con el cuerpo enganchado hasta que por fin se detiene en un punto de la avenida Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad de Guerrero informó que al sujeto se le imputará el delito de homicidio. Y ha generado total indignación el que, al momento de su detención, al conductor le preguntaran por qué no había parado y él sólo respondiera que no se dio cuenta.