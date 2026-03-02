Reforma electoral profundiza la desigualdad entre partidos, afirma Somos México

La organización política Somos México alzó la voz contra la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerarla un retroceso democrático que beneficia al partido en el poder y ahoga a las fuerzas opositoras, en particular a las de nueva creación.

Lo anterior, señaló, debido a sus principales ejes: la eliminación de los senadores plurinominales, el recorte de tiempos en radio y televisión y la eventual eliminación del servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral. ı Foto: La Razón/IA

Guadalupe Acosta Naranjo cuestiona cambio en “pluris”

Uno de los puntos más criticados por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del Comité Nacional de Somos México, fue la propuesta de eliminar los 32 escaños de representación proporcional (RP) del Senado de la República.

Para ilustrar el impacto de esta medida, recurrió a un ejemplo concreto: “Movimiento Ciudadano en 2024 sacó cinco senadores, dos de primera minoría y tres de RP, cuando obtuvo el 11 por ciento de los votos. Si quitan los 32 senadores, MC, con el 11 por ciento de los votos, se quedaría solamente con dos senadores ”.

Acosta Naranjo subrayó que esta lista es la única fórmula de representación proporcional pura que existe en la Constitución mexicana y que su eliminación no haría sino agravar la sobrerrepresentación del partido mayoritario . “La propuesta que tiene la Presidenta de la República solamente aumenta la sobrerrepresentación”, sentenció.

Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: larazondemexico

Respecto a la propuesta sobre los 200 diputados de representación proporcional, el dirigente admitió cautela: “ Tenemos que esperar a ver la letra chiquita , porque puede haber una serie de maniobras en la aplicación de esa fórmula que también termine aumentando la sobrerrepresentación”.

En torno a abrir a los ciudadanos la elección de las listas predefinidas que los partidos usan para colocar a candidatos de su preferencia sin control ciudadano, señaló que con ello se estarían “institucionalizando los acordeones” .

También rechazó la posible sustitución del servicio profesional electoral del INE por un esquema de personal eventual y el posible recorte de tiempos del Estado en radio y televisión, que pasaría de 48 a 35 minutos durante los procesos electorales, al calificarlo como “un retroceso”. “No todos los partidos tienen mañaneras ni acceso a los medios del Estado” , apuntó.

Somos México presenta solicitud de registro como partido político ante el INE

Somos México presentó ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE su solicitud formal de registro , respaldada por 348 mil 942 firmas de afiliación y 246 asambleas celebradas antes del 15 de febrero, plazo legal establecido para ese fin.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del INE, sus dirigentes advirtieron que cualquier intento de negarles el registro sería considerado un “golpe autoritario” y anunciaron movilizaciones ciudadanas en caso de que eso ocurra.

Somos México realizaron la solicitud formal para constituirse como partido político. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr