Sheinbaum critica que ONU dejó de cumplir su labor para evitar conflictos, ante situación en Medio Oriente

Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la ONU ha perdido capacidad para garantizar la diplomacia internacional.

Ante el inicio de un nuevo conflicto en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el contexto como “triste” y consideró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó de cumplir con sus responsabilidades para conservar una política diplomática entre los países.

Durante este fin de semana se recrudecieron los ataques con misiles entre bases estadounidenses, en alianza con Israel, contra Irán, y viceversa, lo que ha dejado decenas de civiles muertos y ha elevado la tensión a nivel global.

La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria comentó que, independientemente de la postura respecto a los países en conflicto, la situación termina por afectar principalmente a la población civil.

Tiene que recuperarse el papel de la política diplomática multilateral. Y es triste, por decir lo menos, lo que ocurre. Porque al final, no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En este sentido, reiteró el llamado realizado por México durante el fin de semana para alcanzar una solución pacífica y evitar las guerras.

Entonces, por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Asimismo, negó que el mundo necesite una figura de “libertador”, y sostuvo que debe prevalecer el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Si hay un país en donde hay violación a los derechos humanos, es en el marco multilateral donde debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerras. Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre buscar la solución pacífica Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Consultada sobre la seguridad de realizar un Mundial en medio de un contexto bélico, en referencia a Estados Unidos, la mandataria evitó pronunciarse y destacó que las justas deportivas buscan fomentar la paz entre las naciones.

Lo que se busca con las Olimpiadas y los mundiales es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y de los gobiernos. Entonces, hay que avanzar hacia ello siempre Claudia Sheinbaum, presidenta de México



