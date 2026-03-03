Atrasan envío de reforma; la revisa la Presidenta

El Gobierno federal volvió a prolongar anoche la presentación de la iniciativa de reforma electoral, cuya remisión ante el Congreso estaba prevista para este 2 de marzo.

Se trata del segundo aplazamiento, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pospusiera el envío programado para el martes de la semana pasada a este lunes. Hasta anoche, la mandataria se mantuvo en revisión del proyecto, para cuidar la redacción de las modificaciones que propondrá.

El Dato: El proyecto del Ejecutivo también propone la disminución de los costos de los partidos, del INE, de los OPLE, así como de senadores y diputados locales y federales.

A la salida de la habitual reunión entre legisladores de Morena y la jefa del Poder Ejecutivo federal en Palacio Nacional —a la que también acudió el coordinador en el Senado, Ignacio Mier— el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la mandataria se mantenía en revisión de la reforma, luego de una reunión en la que también estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

TE RECOMENDAMOS: Reforma electoral Alcalde defiende cambio y plantea reducir costos

“Hoy fue una reunión con la comisión presidencial en materia electoral que están concluyendo la iniciativa que firmará la Presidenta en esta materia y que seguramente en el trayecto de las horas se concluirá; entonces, no se va a mandar esta noche, porque se siguen revisando algunos aspectos de la misma, de la iniciativa, porque la Presidenta es muy cuidadosa y quiere revisar personalmente. Entonces, seguramente en las próximas horas se presentarán”, declaró a la salida.

El Tip: la iniciativa también sugiere establecer un tope máximo de 300 diputaciones para cualquier partido o coalición.

El diputado federal negó que la revisión encamine a ajustes sobre la nueva propuesta para cambiar a los legisladores plurinominales y que fue el motivo principal de desacuerdo no sólo con opositores, sino con los aliados. Monreal ahondó en que la reforma no sólo incluye modificaciones a la Carta Magna, sino también a leyes secundarias que serán presentadas si la constitucional sale adelante.

El líder morenista aseguró que los legisladores se encuentran listos para dar trámite al proyecto, respecto del cual se vislumbra un debate amplio y frente al que se respetará a los aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Asimismo, afirmó que la labor de convencimiento para sacar adelante esta reforma también se hará con la oposición.

“Habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de nuestra Presidenta y tratar de convencer a los adversarios, a los pares que representan a otros partidos, que son el PAN, MC y PRI. Con todos vamos a dialogar y con todos; los vamos a respetar argumentando y expresando nuestras razones”, dijo.

Monreal reiteró que los 253 legisladores que integran la bancada guinda mantendrán su respaldo a la iniciativa que envíe la mandataria.

Ante los desacuerdos que se mantienen con los partidos aliados, el legislador reconoció que sin éstos resultaría complicado alcanzar la mayoría calificada; sin embargo, pidió no adelantarse hasta estar ya en el análisis de la reforma una vez que sea presentada.

El desacuerdo se concentra, reconoció, en los cambios a la designación de plurinominales y la reducción del costo a las elecciones, lo cual tocará el presupuesto de los partidos.

“Entiendo al PT y al Partido Verde, sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos; al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza que hemos suscrito en los últimos años rumbo a la elección del 2027 y al 2030”, indicó.

Desde la mañana, antes de conocerse sobre el aplazamiento de la reforma, Monreal Ávila ya advertía sobre el trabajo para construir los consensos, priorizando el acercamiento con el PT y el PVEM.

A pesar de estas diferencias, rechazó que este plan electoral provoque inestabilidad política o incluso afectaciones económicas, opiniones a las cuales, dijo, están “alejadas de todo buen juicio”.

El legislador explicó que una vez que llegue la iniciativa, se turnará de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, por parte de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. Al respecto, la legisladora panista mencionó que el Congreso se mantendrá a la espera de que llegue la iniciativa, la cual, dijo, podría llegar hasta la tarde de este martes.

DEMOCRACIA DEL PUEBLO. Ante la postura fijada por PT, sobre no permitir un “retroceso democrático”, en vísperas de la presentación de la reforma electoral, la Presidenta Sheinbaum negó que el proyecto busque acabar con la pluralidad partidista y sostuvo que la democracia corresponde a la ciudadanía, mas no a los partidos políticos.

“Lo más importante de la reforma que estamos planteando es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos”, dijo la mandataria.

Este fin de semana, el partido liderado por Alberto Anaya emitió un pronunciamiento en el que aseguró que no se respaldará el retorno a lo que considera un “viejo partido de Estado” como el que se sostuvo de 1929 a 2018.

Además, dijo que no entrará en un debate mayor y recalcó que la intención de la reforma no es volver a un partido de Estado, porque fue este modelo el que se combatió en su momento.

“No. Ya no voy a debatir con ellos. Lo que sí es el argumento: no vamos al partido de Estado, jamás; pues si nosotros peleamos contra eso. El partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario. Porque la democracia, en realidad, pues en todo el periodo del PRI no se dio. Fueron las presiones de las movilizaciones sociales, sindicales, las que permitieron la primera apertura democrática, la reforma electoral”, dijo.

Asimismo, dijo desconocer los motivos por los que el partido aliado de Morena emitió tal declaración. “Pues no, no es verdad. No sé por qué lo hayan planteado”, declaró.

CSP a detractores: son creación de Salinas

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el desplegado emitido por exlegisladores y políticos de oposición que se pronunciaron en contra de algunos lineamientos de la próxima reforma electoral y calificó el hecho como un regreso de los “fantasmas del pasado”.

Durante el fin de semana, políticos como Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones, del PRI, el panista Diego Fernández de Cevallos y el experredista Jorge Alcocer emitieron un pronunciamiento en rechazo a la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que se contempla dentro de la reforma electoral y aseguraron que esto significaría retroceder al sistema del siglo pasado.

La mandataria mencionó el desplegado y señaló que sus autores son “creación” del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Por cierto, ¿no les llama la atención un desplegado que salió el fin de semana, firmado por Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Labastida y Alcocer, todos, creación de Salinas de Gortari, todos. Es el mejor símbolo del PRIAN, de lo que fue el PRIAN desde Salinas de Gortari”, dijo.

También cuestionó que los políticos se hayan autodenominado activistas y que ahora se aliaran para criticar la reforma.

“A mí lo que me llama la atención es quiénes lo firman. Es como, los fantasmas del pasado, regresaron: Manlio Fabio Beltrones, creación de Salinas de Gortari. Diego Fernández de Cevallos, creación de Salinas de Gortari. Porque por más panista que sea, es el símbolo del PRIANismo...

“Labastida que, en su libro, dice que ‘Zedillo vendió la elección del 2000, a Fox’... No, más bien ‘que Fox vendió la elección’... Sí, ‘Zedillo vendió la elección a Estados Unidos para que llegara Fox’. Y ellos muy preocupados por la democracia, artífices de fraudes electorales”, señaló.

Mier garantiza apoyo a enmienda presidencial

› Por Tania Gómez

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, garantizó el apoyo incondicional de su bancada a la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y una vez que la tengamos, poder emitir ya una opinión objetiva, juiciosa, serena, con relación a la iniciativa y que demos por descontado que al interior del Grupo Parlamentario de Morena, nosotros respaldamos, porque obedece la iniciativa presidencial al espíritu que está establecido en los principios del Movimiento de Regeneración Nacional y de Morena, que es su instrumento electoral y ese es el tema. Al ser el instrumento electoral es el que debe de darle cumplimiento a lo que dice el pueblo de México a través del movimiento”, manifestó.

El Dato: El coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que su partido presentará su propia propuesta de reforma electoral esta semana.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre si habrá un cheque en blanco dentro de la bancada de Morena a la iniciativa presidencial, respondió: “No solamente es un blanco, es un cheque que tiene establecido con precisión 12 puntos que responden al mandato que tiene Morena como movimiento y como principios y su instrumento electoral del partido tiene que acatarlo”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) descartó que exista un voto obligatorio dentro de su bancada y llamó a la serenidad interna ante la expectativa por conocer el contenido del documento.

“No (hay voto obligatotiro), nosotros vamos a tener nuestras reuniones plenarias, ahí hay un debate abierto de compañeras y compañeros responsables y no vamos a tomar una decisión en tanto no tengamos la iniciativa.

“Hay que ser prudentes, hay que serenar nuestros ímpetus legítimos que todos tenemos y esperar a que se tenga el documento, hay que tenerlo, hay que ver primero cuál es la Cámara de origen, cuál es el procesamiento que se le da en las comisiones a las que se turnen”, dijo.

Subrayó que cualquier determinación al interior del grupo quedará en suspenso hasta que la iniciativa sea formalmente presentada y turnada a comisiones.

En el caso de que el proceso inicie en el Senado, explicó, la ruta legislativa contempla la Comisión de Puntos Constitucionales, la de Gobernación y la de Estudios Legislativos. En el caso de Cámara de Diputados reciba la iniciativa, se canalizaría a la Comisión de Reforma Electoral, y posiblemente, a la de Gobernación.

Sobre el estado de la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), el coordinador parlamentario reconoció que la reforma electoral quedó excluida desde el origen del pacto entre las tres fuerzas.

“Se ha discutido mucho la iniciativa de reforma por parte de la Presidenta de la República y lo cierto es que nadie la ha leído. Con nuestros aliados hay una gran, gran alianza político-programática. Desde el origen de nuestra ratificación, de nuestra alianza político-electoral con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quedó establecido que el Plan C excluía la reforma político-electoral porque hay cuestiones en las que no necesariamente se comparte el sentimiento y los principios de Morena”, explicó.

Sin embargo, cuestionó Mier Velazco, “¿cómo podemos nosotros menospreciar que las reformas constitucionales que modificaron el andamiaje legal y constitucional en México se debe a nuestra alianza virtuosa con el Partido Verde y el Partido del Trabajo?”.

Aun así, el legislador se mostró optimista de cara al proceso. “El diálogo, la política, la buena política, el entendimiento nos van a permitir en el transcurso del proceso legislativo llegar a la discusión en las comisiones”, afirmó, y expresó su deseo de que la iniciativa avance “con el consenso”.

Alcalde defiende cambio y plantea reducir costos

› Por Claudia Arellano

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo plantea la eliminación de las listas plurinominales, sino también reducir lo que calificó como el gasto excesivo del sistema electoral mexicano.

En un mensaje en sus redes sociales, la dirigente partidista sostuvo que el modelo electoral actual representa uno de los más costosos del mundo, por lo que consideró necesario replantear su estructura para hacerla más eficiente.

“Además de la eliminación de las listas plurinominales, la reforma electoral de la Presidenta @Claudiashein busca reducir el gasto desmedido del sistema electoral mexicano: ¡uno de los más caros del mundo! Basta de elecciones onerosas, burocracias doradas y duplicidad de funciones”, señaló.

El Tip: Alcalde recordó el viernes a sus aliados PT y PVEM que se habían comprometido a respaldar todas las iniciativas de la Presidenta.

De acuerdo con Alcalde Luján, la propuesta del Ejecutivo pretende ajustar el funcionamiento de las instituciones electorales para disminuir los costos operativos, al tiempo que se mantienen las garantías democráticas.

El planteamiento forma parte del paquete de cambios que el gobierno federal busca impulsar en materia político-electoral y que será analizado por el Congreso de la Unión una vez que la iniciativa sea presentada formalmente.

La discusión de la reforma se perfila como uno de los temas centrales en la agenda legislativa, pues incluye modificaciones al sistema de representación legislativa y al funcionamiento de las autoridades electorales.

Prevén casi un mes de análisis de la electoral

› Por Claudia Arellano

Tras la presentación formal de la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados iniciará un proceso de análisis en comisiones que podría extenderse hacia finales de marzo, con su aprobación en el pleno de San Lázaro, que la turnaría después al Senado de la República.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, informó que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral se preparan para recibir la iniciativa que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Dato: El legislador resaltó que se busca ampliar el proyecto con mayor participación, “por ejemplo, se plantea mayor participación ciudadana a través del voto electrónico”

Explicó que, una vez presentada la propuesta del Ejecutivo federal, el trámite legislativo contempla que el pleno de la Cámara dé cuenta de la iniciativa y la turne formalmente a las comisiones correspondientes. Además, tras ese procedimiento se prevé que se convoque a reunión hacia el miércoles para definir la ruta de discusión y análisis del proyecto.

“El trámite legislativo es que mañana el pleno tendría que estar informando a la presidencia el turno a las comisiones. De inmediato nosotros estaríamos convocando, seguramente hacia el miércoles, para conocer el rumbo que estaríamos estableciendo para la discusión y el análisis de esta iniciativa”, explicó.

El diputado indicó que se buscará abrir un proceso amplio de discusión que incluya debate y mecanismos de análisis durante las próximas semanas, con el fin de elaborar el dictamen que posteriormente será sometido a votación en el pleno.

De acuerdo con el calendario preliminar planteado por el legislador, las comisiones buscarían concluir el análisis alrededor del 16 de marzo, para que el dictamen pueda presentarse al pleno hacia el 24 del mismo mes. Posteriormente, el proyecto sería enviado a la cámara revisora, que es el Senado de la República, durante la última semana de marzo.

Lobo Román señaló que, de aprobarse en el Senado, la reforma tendría que ser enviada a los congresos estatales para su eventual ratificación durante las primeras semanas de abril.

Respecto a la realización de foros para discutir la reforma, el diputado indicó que la intención es mantener espacios de diálogo con especialistas, académicos y profesionales del ámbito electoral, aunque la decisión final corresponderá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados. Además, indicó que dichos encuentros permitirían incorporar opiniones de diversos sectores y fortalecer el dictamen legislativo.

“Podemos todavía continuar con este tema de foros. Ya tenemos prácticamente listo para convocar especialistas, académicos y profesionales en materias electorales para que viertan sus opiniones y seguir fortaleciendo este dictamen”, señaló.

Durante la conversación con medios, el legislador también se refirió al debate sobre la posible desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), tema que ha generado preocupación entre algunos actores políticos.

El diputado sostuvo que la reforma buscaría fortalecer el sistema democrático y afirmó que, de acuerdo con lo que se ha adelantado públicamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantendría su autonomía e independencia, así como la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Asimismo, consideró que el cómputo directo de las actas originales en los consejos distritales podría ofrecer mayor certeza jurídica sobre los resultados electorales, aunque reconoció que el tema del PREP seguirá siendo revisado durante la discusión legislativa.

El diputado aseguró que la intención del proceso será abrir el debate para robustecer el marco normativo electoral y construir una reforma que fortalezca el sistema democrático del país.

Insiste PAN en combatir filtración del narco

Por: Claudia Arellano

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Laura Álvarez Soto afirmó que el eje central de la discusión sobre la reforma electoral propuesta por Morena y la Presidenta Claudia Sheinbaum debe ser el combate a la infiltración del crimen organizado en las campañas políticas.

La legisladora sostuvo que el financiamiento ilícito y la falta de consecuencias para actores políticos de alto nivel, presuntamente beneficiados por recursos provenientes de estructuras criminales deben colocarse en el centro del debate sobre los cambios al sistema electoral.

Álvarez Soto señaló que se ha identificado un patrón en el que se detiene a operadores o mandos medios vinculados con actividades ilícitas, pero —afirmó— no se investigan posibles beneficios políticos derivados de ese financiamiento durante campañas electorales.

Además, indicó que su postura coincide con la del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en el sentido de que la reforma electoral debe incluir medidas firmes contra el financiamiento ilegal.

Subrayó que su partido no respaldará una reforma que no contemple medidas para sancionar el financiamiento ilícito en campañas, entre ellas la nulidad de elecciones cuando se compruebe el uso de recursos criminales, la pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados con estructuras delictivas y mecanismos más estrictos de fiscalización.

Cuestionó la propuesta de Morena para reducir el financiamiento público a los partidos, al señalar que en el pasado el movimiento defendió sus prerrogativas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazó iniciativas como “Sin voto no hay dinero”.

Especialistas advierten reforma parcial y opaca

› Por Tania Gómez

Académicos, abogados y especialistas en derecho electoral coincidieron en que la iniciativa de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo Federal carece de consenso, transparencia y coherencia , y que lejos de fortalecer la participación ciudadana, la complica.

En el Seminario Reforma Electoral, Segunda Jornada 2026, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), seis expertos analizaron los alcances de la reforma y concluyeron, desde distintos ángulos, que la propuesta responde más a los intereses de un partido mayoritario que a los de la ciudadanía.

Reforma “diseñada desde una visión de poder central”

Luis Enrique Pereda, de la Barra Mexicana de Abogados, abrió el debate cuestionando la naturaleza de la iniciativa. “Esta iniciativa está diseñada desde una visión de poder central, de conveniencia de un partido político mayoritario”, afirmó, y agregó que la reforma no puede calificarse ni de ciudadana ni de federalista , pues concentra decisiones que constitucionalmente corresponden a los estados.

“El 124 dice que lo que no le corresponde a la federación expresamente le corresponde a las entidades federativas. Ellas tienen las facultades legislativas originarias y cada vez más se les arrebata más”, señaló.

Analistas exponen durante el Seminario Reforma Electoral, Segunda Jornada 2026, ayer en el ITAM. ı Foto: Especial

Cuestionan recorte al presupuesto del INE

Mariana Calderón, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, calificó la propuesta de “esquizofrénica” por sus contradicciones internas. “Hay que ahorrar, pero démosle más funciones y más obligaciones”, resumió, en referencia al planteamiento de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en 25 por ciento mientras se le asignan nuevas tareas como el voto migrante y mayor fiscalización de redes sociales.

Calderón también advirtió que no existen condiciones políticas para una reforma de este calado: “No hay condiciones de diálogo, no hay condiciones de debate democrático, no hay condiciones para generar acuerdos y consensos políticos.”

El Dato: El seminario Reforma Electoral 2026, un espacio de análisis y diálogo convocado por el ITESO, la UNAM y otras universidades.

Advierten uso de “acordeones”

César Hernández González señaló que la propuesta de listas abiertas generará una boleta con hasta 114 nombres por candidatura, lo que en la práctica obligará a los partidos a repartir acordeones como ocurrió en la elección de jueces y magistrados. “Yo quiero que me diga quién va a leer esas 114 propuestas”, cuestionó. Advirtió además que la paridad de género en el Congreso podría estar en riesgo: “Tal vez en 2027, después de la elección, ya no tengamos un Congreso paritario.”

Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denunció la opacidad del proceso. “Esta es una iniciativa que se está discutiendo en secreto, de manera confidencial ”, dijo, y subrayó que se trata posiblemente de “la primera reforma constitucional en la que no hemos tenido ni siquiera condiciones mínimas de transparencia para la deliberación.”

Añadió que la situación actual en materia de financiamiento electoral equivale a “una absoluta simulación ”, citando estudios que estiman que por cada peso reportado ante la autoridad electoral circulan 15 de origen ilícito.

Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, puso en perspectiva el riesgo de que la reforma, aun siendo deficiente, termine aprobándose. “Al final vamos a tener elecciones y van a tener los cargos las personas que ellos quieran ”, advirtió, recordando el precedente de la elección judicial: cuestionada, plagada de irregularidades, pero validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los participantes coincidieron en que, independientemente de si la reforma avanza o no, pues su viabilidad depende en buena medida de los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, el statu quo actual ya favorece al oficialismo, y cualquier modificación que se apruebe sin consenso ni transparencia profundizará el deterioro de las condiciones de competencia electoral en México.

PVEM respalda la electoral en 90 a 95%

› Por Tania Gómez

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, reveló que su bancada coincide en casi la totalidad de la iniciativa de reforma electoral que el Gobierno Federal presentará este 2 de marzo, aunque se negó a precisar en qué puntos específicos mantienen reservas.

“Coincidimos con la mayor parte de la iniciativa, vamos a analizarla a detenimiento. De lo que hemos visto, en un 90 o un 95 por ciento de la iniciativa tenemos coincidencia ”, declaró el legislador ante medios de comunicación en los pasillos del Senado de la República.

“Vamos a analizarla a detenimiento”, insiste Manuel Velasco

Sin embargo, Velasco Coello se escudó en la falta del texto formal para eludir preguntas concretas sobre el porcentaje de desacuerdo. Ante la insistencia de los reporteros sobre qué contiene ese 5 o 10 por ciento restante, el senador repitió en múltiples ocasiones la misma respuesta: “Vamos a analizarla a detenimiento”.

“Ya que la tengamos, pues ya daremos una postura definitiva”, sostuvo, al explicar que la dirigencia nacional del PVEM y su coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, participarán en la revisión del documento.

El senador confirmó que la iniciativa aún no ha sido distribuida entre los legisladores y que el gobierno sigue afinando detalles del texto.

El área de mayor debate al interior del partido, admitió Velasco, ha sido la modificación de la elección de listas de plurinominales y su eliminación en el Senado .

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió los cambios al mecanismo de representación proporcional planteados en su propuesta de reforma electoral, al señalar que busca “recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo”.