Suman 28 ataques en templos cada semana

La catedral Metropolitana en la CDMX, cercada por vallas, el 6 de marzo pasado.

México registra un promedio de 28 agresiones semanales en templos y espacios de culto, lo que equivale a cerca de mil 400 incidentes al año, de acuerdo con el Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México 2025, elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM).

El reporte advierte que en el país existen al menos 11 mil templos distribuidos en 19 provincias eclesiásticas; sin embargo, si se incluyen capillas, oratorios y ermitas, la cifra podría ascender hasta 30 mil recintos. En estos espacios se han documentado robos, profanaciones, extorsiones, incendios y agresiones físicas.

El Dato: En 2025 fue registrada violencia extrema contra colaboradores directos de la Iglesia y catequistas, muchos de ellos jóvenes, señaló el Centro Católico Multimedial.

El informe revela que los actos de profanación alcanzaron hasta 30 casos por semana en 2025, un aumento respecto a los 26 reportados en 2024, una cifra que ya se consideraba alarmante.

El CCM hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para atender este fenómeno, al subrayar la necesidad de garantizar la seguridad de quienes practican su fe y proteger los espacios de culto en todo el país.

El especialista en seguridad José Ramírez señaló que “estos ataques reflejan una combinación de factores: desde la delincuencia organizada que busca lucro mediante extorsión hasta problemas sociales que impactan directamente a las comunidades religiosas. Es indispensable fortalecer la protección de estos espacios y mejorar la coordinación con las autoridades locales”.

80% de asesinatos a sacerdotes queda impune: CMM

El especialista dijo que el hecho de que la inseguridad llegue a “lugares que antes eran respetados por el crimen ha dado como resultado una baja afluencia entre los creyentes, y muchos no porque dejen de creer, sino porque en fechas como Semana Santa prefieren resguardarse a verse en eventos multitudinarios donde pueda ocurrir algún incidente”.

Luis Hernández, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, declaró que “la Iglesia condena enérgicamente estos ataques. No sólo se trata de daños materiales, sino de un atentado contra la fe y la convivencia social. Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de sacerdotes, religiosos y feligreses”, refirió.

Diego López Colín relató que aunque en los últimos siete años se ha registrado una disminución en los asesinatos de sacerdotes en México, en comparación con periodos más violentos, se estima que los ataques contra templos y lugares de culto están en aumento.

Y señaló que la advertencia la realizó Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial: la institución que documenta las agresiones contra miembros de la Iglesia Católica durante la presentación, el 27 de enero, del décimo Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México.

El mayor número de homicidios de sacerdotes se presentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012–2018), sin embargo, en el actual periodo, además de los homicidios, el informe revela que las “agresiones contra edificios religiosos aparecen como un fenómeno que va incrementándose”.

A este panorama se suman hechos particularmente graves que, según el informe, tienden a normalizarse, como “tiroteos en las inmediaciones o apuntando hacia edificios parroquiales”.