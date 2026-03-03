‘El Chuta’, jefe de Fuerzas Especiales del Cártel de Sinaloa, imputado en Chicago por terrorismo, drogas y armas

Un gran jurado federal en Chicago formuló cargos contra Jesús Omar Ibarra Félix, conocido como “El Chuta”, de 49 años de edad, y presunto líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa conocido como “Las Fuerzas Especiales de Chuta” (FECH), por delitos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y apoyo material al terrorismo.

El acusado se encuentra prófugo y enfrenta una orden de arresto vigente, con penas que de acumularse podrían traducirse en cadena perpetua en prisión federal estadounidense.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía federal, Ibarra Félix encabezó durante casi una década un grupo armado de élite que operó como escudo militar de la facción del Cártel de Sinaloa controlada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“Los Chapitos”, hijos del capo, tomaron las riendas de la organización criminal tras la detención de su padre en 2016 y, según los fiscales, dependían de la FECH para garantizar su seguridad y la continuidad de sus operaciones ilícitas.

La fiscalía sostiene que el papel de Ibarra Félix dentro del cártel fue mucho más que el de un simple guardaespaldas. Entre 2016 y 2026, “El Chuta” habría suministrado ametralladoras a “Los Chapitos” y conspirado activamente con ellos para introducir cargamentos de metanfetamina y fentanilo desde México hacia territorio estadounidense, dos de las drogas que más muertes por sobredosis han causado en Estados Unidos en años recientes.

Paralelamente, el acusado fungía como “jefe de plaza” en la región de Ahome, en el norte de Sinaloa, supervisando el conjunto de las operaciones del cartel en esa zona estratégica hasta 2025.

El gobierno de Estados Unidos designó formalmente al Cártel de Sinaloa como grupo terrorista extranjero, una categoría que convierte cualquier forma de apoyo a sus actividades en un delito federal de terrorismo.

Es bajo esa figura que Ibarra Félix enfrenta uno de los cargos más severos contemplados en la acusación, una circunstancia que eleva considerablemente la exposición penal del imputado.

Entre los presuntos cómplices de “El Chuta”, señalados en el expediente figura Fausto Isidro Meza Flores, quien, según la fiscalía, trabajó directamente con Ibarra Félix en la implementación del esquema de seguridad armada al servicio de “Los Chapitos”.

Meza Flores fue imputado en 2019 ante un tribunal del Distrito de Columbia y actualmente ocupa un lugar en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, lo que da cuenta de la relevancia que las agencias federales le atribuyen dentro de la estructura criminal.

El caso se enmarca en el contexto de una ofensiva judicial más amplia del gobierno estadounidense contra los líderes del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades no han revelado el paradero actual de “El Chuta”, aunque la orden de arresto emitida en su contra permanecer activa.

Su condición de prófugo internacional convierte su captura en uno de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad federales que trabajan en el desmantelamiento de la estructura de mando del Cártel de Sinaloa.

