Gobierno federal fortalece donación y trasplante de órganos; IMSS proyecta aumentar 29% los procedimientos en 2026

El secretario David Kershenobich destaca avances en laboratorio de histocompatibilidad que elevan la sobrevida postrasplante.

Con motivo de la reciente conmemoración del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, el sector salud federal alista acciones para fortalecer la donación y el trasplante de órganos en México.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en lo que va del año, hasta el 2 de marzo, los institutos nacionales de salud han realizado 80 trasplantes.

Esta cifra se atribuye, dijo, a avances como la disponibilidad de un laboratorio de histocompatibilidad, herramienta que permite verificar la compatibilidad entre donador y receptor y reducir las probabilidades de rechazo.

Zoé Robledo informa que el IMSS busca crecer 29% los trasplantes este año. ı Foto: Captura de video

El funcionario subrayó que este avance ha impactado en la sobrevida de los pacientes, que actualmente supera los 20 años, frente a los periodos de uno o dos años que se registraban anteriormente en algunos casos.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que durante 2025 se realizaron 3,519 trasplantes y que la meta para 2026 es incrementar los procedimientos en 29 por ciento, con el objetivo de alcanzar 4,581 intervenciones.

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, indicó que dentro del plan 2025-2026 se han efectuado 603 trasplantes de 782 órganos y tejidos, lo que posiciona a la institución como la segunda con mayor número de procedimientos a nivel nacional.

Martí Batres, director del ISSSTE, destaca el aumento de 50% en trasplantes y anuncia la creación del Centro Nacional coordinador del programa. ı Foto: Captura de video

Asimismo, anunció la creación de nuevas unidades médicas de trasplantes durante el primer trimestre de 2026 en Culiacán, Sonora, Ciudad Victoria y otras localidades, para ampliar la cobertura y capacidad de atención.

En tanto, el director del ISSSTE, Martí Batres, detalló que el promedio anual de trasplantes entre 2022 y 2025 en la institución es de 260 procedimientos, con un incremento del 50 por ciento en los últimos dos años.

Para este año, añadió, se contempla la creación de un Centro Nacional coordinador del Programa de Trasplante, además de impulsar la donación cadavérica y la activación de comités de trasplante en hospitales de segundo y tercer nivel.

