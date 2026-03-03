Marina asegura 1.4 millones de cigarros ilícitos valuados en más de mil mdp

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aseguró casi tonelada y media de cigarros de procedencia ilícita, como parte de una estrategia de vigilancia y análisis de riesgo en instalaciones aeroportuarias de la capital del país.

La dependencia informó que, como resultado de trabajos de coordinación interinstitucional entre agencias nacionales e internacionales, personal naval aseguró aproximadamente 72 mil cajetillas que contenían un total de un millón 440 mil cigarros, distribuidos en 120 cajas provenientes de distintos países.

“En seguimiento a los aseguramientos recientes que se han realizado de cigarros de procedencia ilícita y como resultado de trabajos de coordinación interinstitucional entre agencias nacionales e internacionales, ayer personal naval, en coordinación con la Aduana del AICM, aseguró aproximadamente 72 mil cajetillas con un total de un millón 440 mil cigarros”, detalló la institución.

La Marina precisó que estos decomisos derivan de operaciones de vigilancia y análisis de riesgo aplicadas a mercancías de importación, donde se detectaron diversas irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos.

Esto permitió identificar los cargamentos ilegales con apoyo de binomios caninos antes de su ingreso al mercado nacional.

Desde septiembre de 2025 y hasta lo que va de 2026, en más de 60 operaciones realizadas en terminales aéreas de la Ciudad de México, se han asegurado casi 12 millones de cajetillas de cigarros ilícitos, que representan alrededor de 144 toneladas de producto.

La presunta mercancía asegurada tiene un valor aproximado de mil 100 millones de pesos y fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La institución advirtió que “este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos se utilizan para financiar otras actividades criminales”, por lo que su aseguramiento “constituye un golpe relevante a las estructuras financieras de estos grupos”.

