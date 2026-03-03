PVEM no adelantará postura sobre reforma electoral; espera iniciativa formal

Carlos Puente indicó que la bancada revisará el documento formal antes de fijar una opinión

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, afirmó que su bancada esperará a conocer la redacción final de la iniciativa de reforma electoral para fijar una postura formal, luego de que hasta el momento sólo se ha presentado un esquema general del proyecto.

El legislador ofreció una disculpa a los medios por no poder adelantar una posición definitiva, al señalar que el partido se mantiene firme en su postura de analizar primero el documento oficial.

“Disculpen que vaya a causar una decepción con ustedes y les pido una disculpa, pero nos mantenemos firmes y congruentes con lo que hemos sostenido: estaremos atentos a que llegue la redacción de la iniciativa y, una vez contando con ella, vamos a proceder a hacer el análisis al interior del partido y de los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados para poder fijar una postura”, explicó.

Puente Salas indicó que el planteamiento presentado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum fue expuesto mediante un esquema tipo presentación, en el que se mencionaban propuestas como la reducción de 25 por ciento al financiamiento de los partidos políticos, por lo que insistió en que es necesario revisar el texto legal completo antes de emitir una opinión.

El coordinador del PVEM subrayó que la elaboración de la iniciativa es una facultad del Poder Ejecutivo y que corresponde al gobierno federal definir el momento en que será enviada al Congreso.

“Hay que esperar la redacción. Habiendo redacción, con mucho gusto vamos a fijar una postura sobre qué sí, qué no y por qué”, señaló.

Asimismo, expresó el reconocimiento del partido hacia la presidenta de la República y reiteró que el PVEM ha acompañado diversos proyectos impulsados por el Ejecutivo, aunque aclaró que cada iniciativa debe ser analizada con responsabilidad.

Finalmente, sostuvo que la política “es de tiempos” y que, una vez presentada la iniciativa, comenzará el proceso legislativo para su discusión, evaluación y eventual aprobación en el Congreso.

MSL