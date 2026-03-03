Reginaldo Sandoval advierte que reforma electoral puede romper ruta de la 4T rumbo a 2027 y 2030

Reginaldo Sandoval advierte que reforma electoral podría romper ruta de la 4T rumbo a 2027 y 2030.

Después de varias semanas de silencio en torno a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que su bancada mantiene firme su rechazo al proyecto y advirtió que la iniciativa puede generar una diferencia que “nos termine rompiendo la ruta del 2027 y la ruta del 2030”.

“Nosotros somos unitarios y vamos a llamar a la unidad. Aquí lo que nos inquieta un poco y lo que debemos de poner en prioridad es la lucha por la unidad, para garantizar la unidad, no sólo de la nación frente a lo que ocurre, sino ahora de la coalición”, advirtió.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador michoacano fue enfático al señalar que su partido no acompañará una reforma que, desde su perspectiva, representa un retroceso democrático.

“No hay forma. No vamos a aceptar un retroceso de la democracia”, sostuvo.

“Reforma electoral toca aspectos centrales del sistema político mexicano”

Sandoval Flores explicó que, pese a que se han sostenido diversas reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la posición del PT no ha cambiado, pues considera que la propuesta toca aspectos centrales del sistema político mexicano.

“No es un tema de listados —los plurinominales— ni de pesos y centavos —el financiamiento público a los partidos—; se toca el sistema político y eso no lo podemos permitir”, recalcó.

El coordinador parlamentario insistió en que no existe necesidad de una reforma electoral profunda en este momento y sostuvo que su partido mantiene la postura de que el planteamiento presentado desde el Ejecutivo no genera coincidencias en sus puntos principales.

“Seguimos en lo dicho, no hay como para qué ir a una reforma tan profunda. Nosotros seguimos firmes en nuestra postura, somos de a deveras”, expresó.

Asimismo, advirtió que la propuesta podría implicar riesgos para el sistema democrático al abrir la puerta a la conformación de un partido de Estado y afectar las acciones afirmativas que garantizan la representación de distintos sectores en el Congreso.

“Si viene como se presentó, se cambia el sistema político y se termina con las acciones afirmativas”, afirmó.

“Hay unidad en el PT”

Sandoval Flores aseguró que dentro del PT existe unidad en torno a esta postura y adelantó que los 49 legisladores del partido votarán en contra de la iniciativa en caso de que llegue al Congreso en los términos planteados.

“Hay unidad. Los 49 de los 49 votarán en contra. No hay reversa”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que sin los votos del PT la reforma no podría alcanzar la mayoría necesaria para ser aprobada en el Congreso.

“Es una cuestión aritmética”, concluyó.

