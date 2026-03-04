Cámara de Diputados recibe la iniciativa de Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral

Este miércoles, la Cámara de Diputados recibió de manera oficial la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum, sobe la reforma electoral.

La recepción de la reforma electoral en San Lázaro se realizó a través de un evento protocolario de la Mesa Directiva, encabezada por la panista Kenia López Rabadán.

“Entiendo que contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la Constitución”, expresó Kenia López Rabadán con el documento en la mano.

Kenia López Rabadán explicó que con ello ya inicia el proceso legislativo de manera formal, el cual será anunciado en la sesión que está en curso este miércoles, y que posteriormente se turnará a comisiones, y en los próximos días debe llegar al Pleno para si discusión y votación.

El documento oficial. ı Foto: Especial.

“Es una iniciativa que claramente ha ocupado la conversación pública, por tanto para máxima publicidad, en este momento instruyo al área de Servicios Parlamentarios para que podamos subirla a la Gaceta inmediatamente y todos los ciudadanos puedan conocer esta propuesta”, añadió.

🔴 EN VIVO / Recepción de la iniciativa presidencial en materia de Reforma Electoral https://t.co/4mTEIZ2D9d — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 4, 2026

