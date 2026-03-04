Iniciativa de Reforma Electoral de Sheinbaum llega a la Cámara de Diputados para su debate

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral, la cual fue turnada a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, para su análisis y eventual discusión en el Congreso.

La versión que llego a San Lázaro es la electrónica.

A través del documento remitido a San Lázaro, Claudia Sheinbaum Pardo fundamentó la propuesta en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual el Ejecutivo federal tiene facultad para presentar iniciativas ante el Poder Legislativo.

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto, por su digno conducto, ante esa Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral”, señala el documento enviado al Congreso.

En la exposición de motivos, la presidenta destaca que México es una república democrática, federal y representativa, donde la democracia constituye no sólo una forma de gobierno, sino un principio estructural del Estado basado en la soberanía popular, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos.

El documento hace un recuento histórico del desarrollo democrático del país, desde los Sentimientos de la Nación proclamados por José María Morelos y Pavón, hasta las distintas reformas electorales que han buscado fortalecer la representación política y la competencia democrática.

Asimismo, se mencionan momentos clave del constitucionalismo mexicano, como las transformaciones derivadas de las Leyes de Reforma, la Constitución de 1857 y el proceso revolucionario que culminó con la Constitución de 1917, la cual incorporó derechos sociales y consolidó el carácter democrático del Estado.

La iniciativa también plantea que el sistema electoral mexicano ha evolucionado a partir de reformas realizadas en 1977, 1990, 1996, 2007 y 2014, con el objetivo de ampliar la representación política, garantizar la autonomía de las autoridades electorales y asegurar la equidad en las contiendas.

De acuerdo con el documento presidencial, la reforma propuesta se inscribe en el proceso de transformación política iniciado en 2018 y busca actualizar el marco constitucional para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, mejorar el funcionamiento del sistema electoral y consolidar la soberanía popular.

La propuesta deberá ser turnada a comisiones para su análisis y dictaminación antes de ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados. Mietras tanto la diputada presidenta prepara ya una conferencia con medios para abordar los puntos que hasta el momento ha podido revisar, tras la llegada de la iniciativa a San Lázaro.

