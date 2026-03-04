Sheinbaum también evalúa ‘Plan B’ si no pasa reforma electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya evalúa la posibilidad de trabajar en un ‘Plan B’, en caso de que la reforma electoral, que enviará este miércoles al Congreso, no sea avalada.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre si contempla un plan alterno, ante los desacuerdos que se mantienen alrededor de la reforma, a lo que dijo que sí, pero que será más adelante cuando hable de ello.

-“¿Tiene pensado algún Plan B?”, se le preguntó.

-“Sí, pero ya sería después”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo.

-“Este plan B ¿sería hacia leyes secundarias?

-“Sería después, no nos adelantemos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la propuesta de eliminar la designación directa de los plurinominales y sustituir el mecanismo por una votación de la ciudadanía, fue una demanda de la población.

“¿Por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante tiene que ser elegido por la gente. No por la cúpula de un partido político”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la reforma no es tiene como objetivo volver al “partido de Estado” ni una “regresión democrática”, ni tampoco busque eliminar la representación de los partidos minoritarios.

“Entonces, para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos. Estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas, sino la los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también dio marcha atrás al planteamiento de suprimir el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al mencionar que su operación se establece en leyes secundarias.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la reforma que envía únicamente contempla que se acelere el inicio de los cómputos distritales, que son aquellos con los que se fijan los resultados electorales definitivos.

“Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar, que no se esperen dos días, consideramos que no es necesario y el PREP viene realmente en la ley. Entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

