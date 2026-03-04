Colecta anual de la Cruz Roja 2026: ¿Cuándo inicia y cómo sumarse?

La colecta anual de la Cruz Roja 2026 ya inició en las distintas entidades del país, por lo que las personas que quieran sumarse a esta causa podrán realizar su aportación voluntaria.

Las personas que quieran realizar un donativo para la Cruz Roja podrán hacerlo en las conocidas alcancías blancas, pero en este 2026 también se sumarán otros métodos.

Además de las donaciones en las alcancías blancas, las personas pueden realizar aportaciones voluntarias al momento de realizar el pago de su tenencia o refrendo vehicular de algunas entidades.

¿Cómo realizar una donación en la colecta anual de la Cruz Roja 2026?

Al ingresar a la página oficial cruzrojamexicana.org.mx puedes realizar un donativo de 40, 50, 100, 200, 500, mil pesos y hasta otra cantidad seleccionando la opción, y posteriormente ingresando tus datos de pago, y en caso de requerirlo, también puedes solicitar facturación.

Realizar un donativo a la Cruz Roja Mexicana ayuda a que se puedan seguir salvando la vida de las personas que lo necesiten, pues gracias a estos se puede dar atención médica, ayudar en desastres naturales, programas de emergencia y brindar apoyo comunitario.

Con los donativos que se realizan a la Cruz Roja Mexicana se puede adquirir equipo médico escencial para brindar atención médica como estetoscopios, tensiómetro, y termómetro; así como diversos materiales básicos de curación.

El Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, destacó la implementación de mecanismos solidarios de aportación voluntaria realizados en las siguientes entidades:

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Durango

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

¿Por qué se debe donar a la Cruz Roja Mexicana?

La Cruz Roja Mexicana fue fundada el 21 de febrero de 1910, y es una institución humanitaria sin fines de lucro que brinda asistencia voluntaria mediante la atención médica de emergencia, rescate y auxilio.

Para poder brindar atención durante situaciones de emergencia, accidentes, o desastres naturales; la Cruz Roja Mexicana requiere contar con una red de voluntarios, comunidades y donantes, ya que el financiamiento de la institución proviene principalmente de las donaciones voluntarias que reciben anualmente.

La Cruz Roja Mexicana brinda atención prehospitalaria, así como servicios médicos de consultas, urgencias, laboratorios, ambulancia e incluso capacitación en primeros auxilios.

