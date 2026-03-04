Credencialización del servicio de salud, en abril

Prevén 134 millones de inscripciones — Será el próximo 2 de abril cuando el Gobierno Federal inicie con el registro de la población para que los 134 millones de mexicanos cuenten con la Credencial Universal de Salud, la cual permitirá integrar el expediente con el historial clínico de cada paciente.

En el marco de la puesta en marcha del Servicio Universal de Salud, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que con la credencialización del Servicio Universal de Salud, el objetivo es que al final de su gobierno se cuente con un mejor sistema, en el que todos cuenten con una identidad de salud para recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, así como los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

El Dato: La credencialización se llevará a cabo de acuerdo con un calendario por letra y por edad, próximo a presentarse en una convocatoria.

Además, precisó que el Servicio Universal de Salud implica el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, para que los ciudadanos se atiendan en cualquiera de los tres sistemas, a través de un sistema de compensación presupuestal y con un expediente médico digital.

La mandataria precisó que para llegar al esquema universal, primero se tiene que garantizar el fortalecimiento de dichas instituciones de salud y sus servicios, por medio de personal suficiente, abasto de insumos, mejor trato a los derechohabientes, entre otros.

Recordó que la meta de este programa es que toda la población pueda recibir atención médica en cualquier institución, sin importar su derechohabiencia y, para ello, se requiere contar con un expediente médico automatizado para cada mexicana y mexicano.

La Presidenta Claudia Sheinbaum con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, ayer en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

“Cada quien está en su Sistema de Salud, nada más que la credencial nos va a permitir digitalizar todos los procesos y tener un mejor Sistema de Salud, todavía del que estamos construyendo. Entonces… ¿quién se va a encargar de la credencialización? Conjuntamente la Secretaría de Salud con la Secretaría de Bienestar”, precisó la mandataria federal.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que el registro para la credencialización iniciará el 2 de abril y, para ello, se convocará a la población según la inicial de su primer apellido.

Para ello, señaló se instalarán dos mil 898 módulos, contarán con nueve mil 791 operadores, mil 706 supervisores y cinco mil 766 servidores de la nación como personal de apoyo. Además, en los 32 estados, mil 76 personas coordinan los trabajos de capacitación del sistema de registro. Y destacó que, seis semanas posteriores al registro, se hará entrega de la versión física de la credencial y, automáticamente, se habilitará su credencial digital.

Informó que para obtener la credencial es necesario presentar identificación oficial con fotografía o documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobante de domicilio con una vigencia no mayor de 6 meses y, los menores de 18 años, deberán presentar acta de nacimiento, CURP, identificación de sus progenitores o tutor.

La credencial tendrá presentación impresa y digital, ya que, una vez que se reciba la credencial física, se generará la digital, y ambas tendrán la misma utilidad y valor.

Ariadna Montiel detalló que la dependencia a su cargo instalará, al menos, un módulo de registro por demarcación, aunque habrá algunos lugares que, por su dimensión, requieran más.

En cuanto a personal, se contarán con el apoyo de 17 mil 263 servidores de la nación para alcanzar el objetivo de registrar a los 134 millones de mexicanos.

Aplican en tres semanas 8.4 millones de vacunas

› Por Yulia Bonilla

Derivado de la intensificación de la campaña de vacunación ante el brote de sarampión que enfrenta México desde el año pasado, la Secretaría de Salud (Ssa)consiguió aplicar en tres semanas el número de dosis que se suministró en dos años sin brotes.

Así lo destacó el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, quien expuso que en las tres semanas que inició el proceso masivo de vacunación con corte al 27 de febrero, han aplicado 8.4 millones de inmunológicos, que sumando los de los últimos tres días de marzo, ya superan los nueve millones.

“¿Qué significa eso? Que en tres semanas hemos aplicado lo que, en un año normal, sin brote, se aplicaba en 2 años. De ese tamaño es la disponibilidad de vacunas que tenemos para toda la población, y también ha sido la respuesta de la ciudadanía, a quien agradecemos mucho, a vacunarse”, puntualizó.

El funcionario aseguró“tenemos vacunas y disponibilidad de vacunas en todas las entidades federativas, y están vacunándose muchísimas personas”.

Recordó a la audiencia que los objetivos prioritarios son menores entre seis meses y 12 años de edad: “Son el grupo más vulnerable y son el grupo que estamos haciendo un llamado nacional a que, en cualquier entidad federativa, estado, municipio, vayan y se vacunen”.

Además de este grupo etario, García Dobarganes comentó que también tienen que acudir a inmunizarse aquellas personas que sólo hayan recibido una dosis o ninguna, que tienen entre 13 a 49 años.

Señaló que vale la pena recordar que la gran mayoría de los contagios de nuestro país están concentrados en un número limitado de estados. No tenemos brotes significativos en la gran mayoría de los estados” y refirió que los estados prioritarios son Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora.

Recordó a la población que para encontrar los módulos de inmunización, pueden consultar el sitio: dondemevacuno.salud.gob.mx. Y afirmó “tenemos más de 20 mil puntos. Todos los días se actualiza la disponibilidad de vacunas para que ustedes sepan que, si lo ven en la página de Internet, va a haber vacuna ahí”.