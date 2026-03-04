CSP descarta ‘retroactividad’ para bajar pensiones onerosas con reforma de las 40 horas laborales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el decreto de la reforma de las 40 horas laborales, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), vaya a implicar una retroactividad para la reducción de las pensiones que reciben extrabajadores.

El segundo artículo transitorio del decreto publicado ayer señala que a partir de la entrada en vigor de la reforma, determinadas jubilaciones o pensiones deberán ajustarse al límite que se fijó para que nadie gane más que la Presidenta de la República.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esto no se traduce en una orden para que pensionados devuelvan el dinero que ya recibieron como parte de su pensión, sino que a partir de ahora el monto que perciben será reducido para ajustarse a los nuevos lineamientos.

“Es a partir de ahora. O sea, las que ya se tienen ya no se pueden bajar. Nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación, pues ya van a bajar sus pensiones”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

De allí, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que su administración tiene el plan de disminuir las pensiones doradas, es decir, aquellas que se dan a quienes fueron empleados de confianza y reciben montos incluso millonarios cada mes.

Claudia Sheinbaum Pardo también descartó que habrá posibilidad de que se presenten amparos, debido a que se trata de una reforma a la Carta Magna.

