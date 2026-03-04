¿Cuándo va a ser el paro de 72 horas de la CNTE? Esto se sabe

La CNTE confirmó que realizarán un paro de 72 horas, así como movilizaciones en al menos cinco entidades del país, esto debido a los descuentos que han registrado sus salarios y por falta de cumplimiento de demandas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que realizarán un paro de labores y movilizaciones, debido a que no han recibido un cumplimiento de las demandas que realizaron a las autoridades.

Entre estas demandas se encuentran la abrogación de la reforma educativa y a la Ley ISSSTE 2007, incremento salarial, estabilidad laboral y que se restituyan pensiones sin Afores.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo al Mundial 2026 Rosa Icela Rodríguez y Gabinete de Seguridad se reúnen con la FIFA a 99 días del Mundial 2026

De acuerdo con la CNTE, exigen la abrogación de la Ley ISSSTE 2007 debido a que esta elevó la edad de jubilación por edad “aún cuando se cumpla con los años de servicio”, así como la imposición de Afores.

Ley ISSSTE 2007 ı Foto: Presentación del Prof. Pedro Hernández Morales

Paro de 72 horas de la CNTE 2026

El paro de 72 horas de la CNTE se realizará el 18, 19 20 de marzo, de acuerdo con la Asamblea Nacional Representativa (ANR); además, se realizará una conferencia de prensa el día 18 de marzo a las 09:00 horas.

Asimismo, se realizará una movilización el miércoles 18 de marzo que partirá desde el Ángel de la Independencia y se dirigirá hacia la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Una vez que las personas de la CNTE se encuentren en el Zócalo de la capital realizarán un mitin e instalarán un plantón, mientras que a las 18:00 horas de ese mismo día en la sede Nacional de la CNTE se decidirán las acciones que tomarán el día 19 y 20 de marzo.

Paro de 72 horas de la CNTE ı Foto: Captura de pantalla

Debido a que la movilización de la CNTE comenzará en el Ángel de la Independencia, las rutas que posiblemente se vean afectadas son Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle 5 de Mayo.

Además, posiblemente algunas rutas de transporte público de la capital también se verán afectadas, tales como la Línea 7 del Metrobús y la estación Zócalo del Metro de la CDMX.

Se espera que el paro de 72 horas de la CNTE no solamente ocurra en la CDMX, por lo que posiblemente también podría realizarse en Chiapas, Guerrerero, Michoacán y Oaxaca, pero esto aún no ha sido confirmado.

Plan de Acción CNTE ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.