¿Habrá clases el lunes 9 de marzo por el ‘Día Nacional Sin Nosotras’? Esto es lo que se sabe

Con el acercamiento del 9 de marzo, también conocido como 9M y promovido como Día Nacional Sin Nosotras, surgió la pregunta entre padres de familia y estudiantes: ¿habrá o no clases en las escuelas el próximo lunes? La respuesta oficial de las autoridades es clara y se basa en el calendario escolar vigente.

¿Qué es el Día Nacional Sin Nosotras?

El llamado Día Nacional Sin Nosotras fue declarado por la Cámara de Diputados como una conmemoración para visibilizar la importancia de las mujeres y su lucha contra la violencia y las brechas de desigualdad.

El dictamen fue aprobado en 2024 en San Lázaro con 370 votos y fue enviado al Senado de la República, pero no llegó a votarse y, por tanto, no se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por esa razón, no se considera un feriado oficial ni un día de descanso obligatorio para todos los sectores.

¿Habrá clases el 9 de Marzo?

Respecto al calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, el lunes 9 de marzo está programado como día con clases normales en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), ya que no figura como fecha feriada ni de asueto en la Ley Federal del Trabajo ni en el calendario educativo de la SEP.

Esto implica que, a nivel nacional y de forma generalizada, las alumnas deberán asistir a clases ese día. Las únicas excepciones surgirán de decisiones locales o institucionales particulares.

Por ejemplo, en algunos estados o escuelas se ha anunciado que mujeres docentes o personal administrativo tendrán día libre por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, y algunas instituciones podrían ofrecer descanso o actividades alternativas a sus alumnas y colaboradoras.

¿Qué días no habrá clases en marzo?

Por otro lado, el calendario de la SEP sí contempla días de suspensión de clases durante marzo por motivos distintos al 9M:

El 13 de marzo , por registro de calificaciones docente-administrativas.

El 16 de marzo , por el feriado obligatorio del Natalicio de Benito Juárez.

El 27 de marzo , por sesión de Consejo Técnico Escolar.

Los días 30 y 31 de marzo, por las vacaciones de Semana Santa.

En síntesis, no hay una suspensión oficial de clases en todo el país el 9 de marzo por el ‘Día Nacional Sin Nosotras’.

