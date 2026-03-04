‘Todo el mundo tiene un primo o una prima pend…’: Paco Ignacio Taibo II desata polémica en evento en Iztapalapa

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), volvió a ser centro de críticas tras un comentario hecho durante un acto de entrega de libros en la alcaldía Iztapalapa, en el que sugirió a los asistentes regalar ejemplares a “un primo o una prima pen***” para que “se componga”.

El hecho ocurrió este martes 3 de marzo en un evento público de la iniciativa de fomento a la lectura denominada “25 para el 25”, dirigida a juventudes. En su discurso, el funcionario explicó que los libros entregados provienen de los impuestos y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), y añadió la frase que desencadenó reacciones.

“Seguro todo el mundo tiene un primo pen*** o una prima pen***; está estadísticamente comprobado, dénselo a ella a ver si se compone”, dijo.

Una raya más al tigre



“Seguro todo el mundo tiene un primo o una prima pendeja”, dijo Paco Ignacio Taibo II en un acto del Fondo de Cultura Económica en Iztapalapa



📹 @nmas pic.twitter.com/H71xBHUR9n — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 4, 2026

Las expresiones de Taibo II generaron críticas, donde usuarios en redes sociales cuestionaron el tono y el lenguaje del director del FCE al hablar en un evento institucional. Algunos comentarios calificaron su intervención como poco profesional y grosera, dados sus responsabilidades como titular de una de las principales instituciones culturales del país.

La polémica se inscribe en una serie de hechos anteriores que han puesto a Taibo II en el debate público. En octubre de 2025, más de 120 artistas, académicas y escritoras firmaron una carta en la que criticaron su manejo de la colección “25 para el 25” por el sesgo de género en la selección de autores, así como comentarios considerados misóginos en torno a la literatura escrita por mujeres.

Además, durante un evento literario previo Taibo II fue criticado por una frase en la que afirmó que “se la metimos dobl***, camarada”, refiriéndose al triunfo electoral de 2018, y otros comentarios que distintos sectores calificaron como vulgares o despectivos.

Hasta el momento, ni el propio Taibo II ni el Fondo de Cultura Económica han emitido una postura oficial sobre la controversia generada por su comentario en Iztapalapa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL