¿Qué actividades se pueden por el Día de la Mujer?

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, por lo que en muchas entidades del país algunas mujeres se reunirán para salir a marchar por las calles este domingo.

El Día Internacional de la Mujer es un día en el que se conmemora la lucha que han atravesado las mujeres a lo largo de la historia para exigir sus derechos, así como su posición y participación activa en la sociedad.

Actualmente las marchas que se realizan por el 8 de marzo funcionan como un espacio en el que las mujeres denuncian los actos de violencia de género de los que han sido víctimas, y exigen el cumplimiento de sus derechos humanos.

En 1910 se proclamó oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora durante la II Conferencia internacional de Mujeres Socialistas que se reunieron en Copenhague, pero fue hasta 1914 cuando se conmemoró de manera oficial este día el 8 de marzo.

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer ı Foto: Especial

Actividades para el Día Internacional de la Mujer

En caso de que vayas a asistir a una marcha por el 8 de marzo, previo al 8 de marzo puedes reunirte con tus amigas para que juntas realicen algunos carteles con mensajes o dibujos que pueden utilizar durante su recorrido.

Si quieres realizar alguna actividad que no esté relacionada con asistir a alguna de las marchas que se realicen cerca de tu comunidad, o si eres profesora o profesor y quieres realizar alguna actividad con tus estudiantes, en La Razón te compartimos algunas opciones.

La Federación de Enseñanza de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (FE-CCOO) de España puntualiza que el 8 de marzo funciona para que; dentro de las aulas, se pueda “tomar conciencia de las dificultades que, aún hoy, atraviesan las mujeres.”

Actividades para el Día Internacional de la Mujer ı Foto: Especial

Debido a esto, se pueden realizar diversas actividades que ayuden a las y los estudiantes a sensibilizarse o acercarse a temas relacionados con la equidad de género, así como ser más conscientes de las desigualdades entre hombres y mujeres que aún prevalecen en la sociedad.

Para esto, se puede realizar una actividad en la que se dibuje una silueta sobre un papel y posteriormente se escriban sobre estas “aspectos se asocian a niños y niñas”, con la finalidad de comentar después lo que escribieron y abrir un espacio de diálogo entre los estudiantes.

En caso de querer realizar una actividad con menores de edad, en diversas páginas web se puedene encontrar algunos dibujos disponibles para colorear que contienen información sobre mujeres que son reconocidas en la historia por sus logros y aportaciones.

Actividades para el Día Internacional de la Mujer en CDMX

La alcaldía Iztapalapa lanzó la Jornada Conmemorativa “Primero Nosotras”, en la que se contará con diversos servicios el 6 de marzo de 09:00 horas hasta las 14:00 horas en Dirección Territorial Acatitla.

Se contará con los siguientes servicios:

Vacuna TDPA para embarazadas

Pruebas de VIH y Sífilis

Pases para examen de papanicolau gratuito

Colocación de implante subdérmico de doble varilla

Evaluación básica de geriatria

Chequeo de signos vitales

Revisión dental

Servicio de optomería

Asesoría jurídica y psiclógica

Masaje relajante

Corte de cabello

Retiro de verrugas

Jornada conmemorativa al 8M ı Foto: X: @Alc_Iztapalapa

Además, en el Centro Nacional de las Artes se realizarán diversas actividades culturales durante marzo, entre las que se encuentran exposiciones, talleres, conciertos del Eurojazz y proyección de películas.

𝗧𝗿𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗮𝘀 ♀️🎷 es nuestra programación especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Habrá exposiciones, talleres, conciertos del Eurojazz y más actividades.



Consulta la cartelera: https://t.co/RSwObwBrkK pic.twitter.com/GGrPWJ1ByJ — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) February 25, 2026

