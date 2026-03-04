La Beca Rita Cetina de este 2026 estará dirigida a estudiantes de secundaria y primaria que se encuentren inscritos en escuelas públicas ubicadas en una zona prioritaria.

Las y los estudiantes de escuelas secundarias públicas reciben un apoyo bimestral de mil 900 pesos, mientras que quienes estén inscritos en primarias reciben un apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales.

En caso de que en una familia más de un alumno se encuentre inscrito en el nivel secundaria, adicionalmente se reciben 700 pesos por cada uno de los estudiantes, quienes reciben cinco pagos bimestrales durante el ciclo escolar, sin incluir el periodo vacacional de julio y agosto.

¿Qué grados de primaria reciben la Beca Rita Cetina 2026?

La Beca Universal Rita Cetina para educación básica pretende brindar un apoyo económico anual para que las y los estudiantes de primaria puedan adquirir uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar que estén cursando.

Con esto, se pretende que las y los estudiantes de escuelas públicas que estén inscritos en modalidad escolarizada cuenten con un respaldo económico que disminuya la descerción académica e impulse a la conclusión y continuación de los estudios.

Para este 2026 las y los estudiantes que se encuentren cursando el 6°, 5° y 4° grado de primaria recibirán el apoyo económico de la Beca Rita Cetina, mientras que aquellos que cursen 3°, 2° y 1° grado de primaria se incorporarán al programa en septiembre.

¿Cómo registrarse para la Beca Rita Cetina 2026?

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 debe realizarse en línea, en la página oficial de becaritacetina.gob.mx, y este registro estará disponible a partir del lunes 2 de marzo, y concluirá el jueves 19 de marzo.

Las madres, padres o tutores deberán contar con una cuenta Llave MX para poder realizar el registro, y también requieren los siguiente s documentos:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

También se requiere la CURP de la o el estudiante, así como la Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

En caso de no saber cuál es la CCT, esta puede ser consultada en la página del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

