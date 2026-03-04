Rosa Icela Rodríguez y Gabinete de Seguridad se reúnen con la FIFA a 99 días del Mundial 2026

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que sostuvo una reunión con representantes de la FIFA para coordinar acciones de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

A través de su cuenta oficial en X, la funcionaria señaló que el encuentro se realizó junto con integrantes del Gabinete de Seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para que visitantes nacionales y extranjeros, así como la población mexicana, puedan disfrutar del torneo internacional.

“Junto con mis compañeros del Gabinete de Seguridad, nos reunimos con personal de FIFA World Cup para coordinar las acciones que permitan a los visitantes y al pueblo de México disfrutar del Mundial FIFA 2026”, señaló.

En la publicación, la secretaria etiquetó a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a funcionarios federales vinculados al área de seguridad y política exterior, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

También fueron mencionadas dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que forman parte de la estrategia federal de seguridad, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De igual manera, participó Gabriela Cuevas, quien ha estado vinculada a los trabajos de coordinación con el organismo internacional de fútbol.

Preparativos rumbo a 2026

La reunión forma parte de los trabajos preparatorios del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026, que tendrá como sedes en territorio nacional a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las mesas de trabajo contemplan la planeación de operativos de seguridad, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mecanismos de atención para los millones de asistentes que se prevé arriben al país durante la justa deportiva.

Con este encuentro, el Gabinete de Seguridad y la FIFA avanzan en la definición de acciones conjuntas para asegurar el desarrollo del torneo bajo condiciones de orden, protección y logística adecuada en las ciudades anfitrionas.

