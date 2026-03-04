Sheinbaum se reúne con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones con el objetivo de dar seguimiento a las acciones contempladas dentro del denominado Plan México, estrategia del Gobierno federal enfocada en impulsar el crecimiento económico y atraer capital al país.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó sobre el encuentro y señaló: “Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México”.

Tuvimos reunión con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México.

El Consejo Nacional de Inversiones está integrado por empresarios y representantes del sector privado que colaboran con el Gobierno federal para promover proyectos estratégicos y fortalecer la inversión productiva en el país.

Entre los participantes se encuentran destacados líderes empresariales, como Carlos Slim Helú, así como otros representantes de distintos sectores económicos que forman parte del organismo creado para acompañar la implementación del Plan México.

El objetivo de estas reuniones es consolidar la coordinación entre autoridades federales y la iniciativa privada para acelerar proyectos de inversión, impulsar la generación de empleos y fortalecer el desarrollo económico regional.

¿Qué es el Plan México?

El Plan México es una estrategia económica impulsada por el Gobierno federal que busca incrementar la inversión pública y privada mediante proyectos prioritarios en áreas como infraestructura, industria, energía y desarrollo regional.

La iniciativa también pretende aprovechar el contexto internacional de relocalización de empresas (nearshoring) para atraer nuevas inversiones al país y fortalecer las cadenas productivas nacionales.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones periódicas entre el Ejecutivo federal y empresarios para evaluar avances, identificar oportunidades de inversión y dar seguimiento a proyectos considerados estratégicos para la economía mexicana.

Hasta el momento, el Gobierno federal no detalló acuerdos específicos derivados de esta reunión, aunque reiteró que el diálogo con el sector privado continuará como parte de la implementación del Plan México.

