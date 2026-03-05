Expresidentas de la Cámara de Diputados llaman a construir consensos ante reforma electoral

Dulce María Sauri Riancho y Beatriz Paredes Rangel, durante el conversatorio "Presidentas de la Cámara de Diputados"

Las expresidentas de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho y Beatriz Elena Paredes Rangel, señalaron que la discusión de la reforma electoral deberá construirse con acuerdos amplios entre las fuerzas políticas para evitar retrocesos en la vida democrática del país.

Al término del conversatorio “Presidentas de la Cámara de Diputados”, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sauri destacó que el hecho de que actualmente mujeres encabecen el Poder Legislativo refleja avances en el acceso de las mujeres a cargos públicos.

“Estamos las mujeres en la Mesa y encabezando en este momento, a través de Kenia López Rabadán, ni más ni menos que uno de los Poderes de la Unión. Eso muestra avances en el acceso y también en el ejercicio del cargo”, afirmó.

Sobre la reforma electoral que se discute en el Congreso, la exlegisladora consideró que el reto será transformar las distintas posturas en acuerdos que permitan aprobar cambios constitucionales con respaldo amplio de las fuerzas políticas.

“Las reformas electorales han transitado con amplias mayorías constitucionales. Espero sinceramente que no vaya a ser esta una lamentable excepción”, expresó.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si era necesaria una nueva reforma electoral en las condiciones actuales, Sauri respondió de forma tajante que, a su juicio, no era indispensable.

Por su parte, Beatriz Paredes llamó a elevar la calidad del debate político y advirtió que el país enfrenta problemas estructurales que requieren una discusión seria y responsable desde el Poder Legislativo.

La exdirigente del PRI señaló que, aunque los avances en la participación política de las mujeres son relevantes, aún persisten grandes desafíos en la vida cotidiana de millones de mexicanas.

Entre ellos mencionó la situación de las trabajadoras del hogar, las mujeres campesinas, las migrantes, las víctimas de violencia y las madres buscadoras, así como la desigualdad salarial.

“Nunca llegan todas las mujeres y siempre llegan todas las mujeres. El arribo a los cargos es simbólico, pero los problemas reales persisten y se requieren políticas públicas y voluntad permanente para transformar esa realidad”, sostuvo.

Respecto a la iniciativa de reforma electoral impulsada por el gobierno federal, Paredes evitó emitir una postura definitiva al señalar que aún no ha revisado el documento a detalle, por lo que consideró irresponsable pronunciarse sin conocer el contenido completo de la propuesta.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si extraña su paso por el Congreso, respondió que decidió hacer una pausa en su carrera legislativa ante el riesgo de que el debate político se degradara. “Para ser partícipe de un debate de baja calidad, mejor me meto al vodevil o al humorismo político”, concluyó.

