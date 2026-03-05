› Gertz y el senador mueblero

La reunión que, dicen, debía lucir como un productivo encuentro en beneficio de México y que terminó levantando varias cejas y especulaciones en la opinión pública fue el reciente careo entre el nuevo embajador de nuestro país en Reino Unido, el exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, y el senador de Morena, Juan Carlos Loera. Y es que el legislador de la 4T presumió que aquella visita al representante diplomático —que por cierto no fue en Londres, donde Gertz debería estar, sino en alguna oficina de la Ciudad de México— le sirvió para apuntalar sus intereses —y no de los ciudadanos a los que representa— porque da la casualidad que además de ocupar un escaño es un prominente empresario y exportador de muebles a países como Reino Unido, donde ahora despacha Gertz. Agradezco a Alejandro Gertz Manero haberme recibido para plantearle mi experiencia como empresario y las relaciones comerciales que he formado en Inglaterra desde 2015, posteó en sus redes sociales. Vaya.