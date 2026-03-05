Gobierno de CSP afirma que construye mil 200 canchas para promover desarrollo de futbol

En el marco del Mundial Social 2026 que el Gobierno Federal presentó, con motivo de la recepción de la Copa Mundial de la que este año el país es sede, la Federación expuso el avance para la construcción de mil 200 canchas a lo largo de la República.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Gabriela Cuevas Barron, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, precisó que las labores se llevan a cabo entre los tres niveles de gobierno.

“Es una herramienta fundamental de construcción de paz, de hacer comunidad y de transmitir los valores que tiene el fútbol y que, seguramente, aquí nuestras tres mujeres talentosísimas nos compartirán. El fútbol nos enseña disciplina, nos enseña trabajo en equipo, nos enseña a definir las metas conjuntas y a cómo lograrlas y justamente en ese espíritu es como bajo el liderazgo de nuestra presidenta construimos tanto los trabajos con FIFA rumbo a esta tercera Copa Mundial de la FIFA en nuestro país, como también en el Mundial Social, un Mundial que llegue a todo México”, subrayó.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detalló que se trabaja ya en los trabajos para contar con mil 200 canchas en 29 entidades, de las que 800 serán recién construidas y otras 400 serán de rehabilitación

La titular de Sedatu en la Mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

Hasta ahora, el avance es de 265 en construcción en 114 municipios de 23 estados.

En la calendarización se indicó que para esta primera semana se trabajará en las 265 en construcción; en la segunda, otras 270; en la tercera, 265 más, mientras que también iniciará la rehabilitación de las 400 canchas ya existentes.

El objetivo es que para el 1 de mayo ya se entreguen todas las canchas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR