Revelan que hija de ‘El Mencho’ es propietaria de una cafetería en California, EU.

Un reportaje reveló que Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es propietaria de una cafetería ubicada en el centro comercial Indian Hills Center.

De acuerdo con la publicación realizada por el medio estadounidense New York Post (NYP), el comercio ofrece ensaladas, chapatas, baguetts, chilaquiles, molletes, tortas, crepas, muffins, galletas, cheescakes, conchas rellenas, manzanas caramelizadas, pasteles y más.

La hija menor del otrora líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) inauguró la cafetería en el año 2019, bajo el nombre de “El Rincón La Chulis”, y opera de forma normal dentro del Indian Hills Center.

El NYP también entrevistó a algunos visitantes del lugar, los cuales afirmaron que el negocio es agradable y el trato es muy respetuoso, pero la hija de “El Mencho” “nunca habla de su familia ni de su esposo”.

Las autoridades vinculan sentimentalmente a Laisha Michell con Cristian Gutiérrez Ochoa, de 39 años, identificado por autoridades como integrante de alto nivel del CJNG, por lo que fue condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos.

Incluso, uno de los entrevistados, se sorprendió al conocer que el lugar pertenece a un familiar del exlíder de uno de los cárteles más poderosos del mundo, al señalar que “a nadie se le ocurriría pensar en algo como el cártel. Es una cafetería normal”.

Después del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, la joven no ha se ha vuelto a presentar a la cafetería. Durante el sepelio del exlíder criminal Laisha Michelle fue captada en Guadalajara para la ceremonia.

