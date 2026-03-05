› Revés de Lourdes Mendoza a Lozoya

Relevante, nos comentan, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó dejar firme la sentencia que favorece a la periodista Lourdes Mendoza en el litigio que mantiene contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya. Con ello, este último tendrá que pagar 500 mil pesos de indemnización a la comunicadora, a quien difamó en el conocido escrito en el que salpicó a medio mundo para tratar de librar él mismo acusaciones de actos de corrupción en la paraestatal. Los nueve ministros de la Corte votaron de manera unánime por desechar el amparo directo en revisión 555/2024 con el que el exfuncionario pretendía revertir la sentencia favorable a Mendoza. “El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañando honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió”, escribió Lourdes ayer en las redes, al enterarse del veredicto que le dio la razón.