Sheinbaum reconoce deuda con las mujeres

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este próximo domingo 8 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que los logros alcanzados hasta ahora no son suficientes y aún hay otros por conseguir.

Durante su conferencia matutina, comentó que se requiere una mayor protección de parte del Estado y que se afiance la autonomía económica de este sector de la población.

“Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres. Obviamente falta más. No es suficiente hasta donde hemos llegado. Las mujeres necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica de las mujeres”, destacó la mandataria federal.

Entre los avances conseguidos, enumeró que se han disminuido los feminicidios y se ha avanzado en los protocolos de investigación para los casos de este tipo de delitos.

A esto, sumó la tipificación del acoso sexual en los códigos penales de las distintas entidades federativas, así como la realización de diversos proyectos enfocados en atender a las mujeres en situación de violencia.

“Entonces, feminicidios han disminuido. Y hemos avanzado este año en los protocolos para la investigación de feminicidios; en su momento, coordinados por Ernestina Godoy, desde la Consejería Jurídica y la Secretaría de las Mujeres. Y también, en toda la propuesta que hicimos para que se tipifique el acoso, que no estaba tipificado en muchísimos Códigos Penales en el país. Ya está tipificado en términos de la violencia”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal comentó que este mismo mes se presentarán indicadores nacionales e internacionales respecto a la situación de violencia que enfrentan las mujeres.

Comentó que uno de los objetivos de su administración es incrementar el número de Centros LIBRE que actualmente hay en una tercera parte de los municipios del país, y el objetivo es llegar a, por lo menos, uno por cada municipio, de atención y promoción de los derechos de las mujeres, así como las estancias de cuidado infantil, que permitan a las mujeres trabajar y dejar en un lugar seguro a sus hijos.

“Y el trabajo que se está haciendo para el llamado Sistema de Cuidados, que esencialmente nosotros lo que queremos es aumentar el número de Centros de Educación y Cuidado Infantil, las antiguas guarderías; que permitan que la mujer pueda, si desea trabajar, pueda dejar a sus hijos en un lugar bien cuidados y que pueda desarrollar sus actividades productivas y después, ir por sus hijos”, refirió.

CERCO DE SEGURIDAD. Respecto a las movilizaciones convocadas para este 8 de marzo, la mandataria federal afirmó la probabilidad de que Palacio Nacional sea nuevamente blindado, bajo el argumento de evitar una confrontación entre los contingentes y las policías que serán desplegadas.

“Muchas veces —como ustedes han visto— participan: el llamado Bloque Negro, o grupos que buscan dañar Palacio Nacional. Entonces, para proteger hasta a las mismas mujeres, evitamos que haya una confrontación entre la Policía y estos grupos. Entonces, de otra manera tendrían que ser las mujeres policías quienes se enfrentaran a estos grupos, que traen artefactos y demás, para generar… En fin, ya los hemos visto en varios lugares”, comentó.

Para la colocación de vallas, dijo que hay un trabajo coordinado con el Gobierno capitalino.

Diputados y senadores van por igualdad sustantiva

› Redacción

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y el Senado reafirmaron su compromiso con la lucha histórica e incansable de las mujeres para garantizar la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos de este sector y a una vida libre de violencias.

Con sesión solemne en San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, reconoció que ha habido avances como el disminuir en un 20 por ciento la diferencia salarial en los últimos 5 años, pero “falta mucho por hacer para que las mujeres podamos ganar lo mismo en condiciones iguales que los hombres”. No obstante, recalcó que México es un país con enormes retos en materia de género.

13 gobernadoras hay de distintos partidos en el país

Su homóloga en el Senado, Laura Itzel Castillo, reafirmó su compromiso para cerrar las brechas de género, erradicar las violencias y asegurar que ninguna mujer, sin importar su origen, condición social, lengua, edad o territorio, vea limitado su proyecto de vida sólo por el hecho de ser mujer.

En ese contexto, el pleno de la Cámara alta aprobó, con 88 votos a favor, un dictamen que plantea reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para fortalecer la prevención estructural de estas agresiones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, aprobó por unanimidad el dictamen para declarar el 9 de marzo como Día Nacional Sin Nosotras, a fin de hacer conciencia sobre el papel que desempeñan las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural del país.

En ambas cámaras los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).