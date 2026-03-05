Suman 279 mexicanos evacuados desde MO

Hasta este miércoles, 279 mexicanos han sido evacuados de distintos puntos de Medio Oriente —envuelto en un conflicto bélico iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán—, reportó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal precisó que los connacionales han sido sacados de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar.

El Dato: La SRE exhortó a quienes se encuentren en algún país de Medio Oriente a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, para solicitar asistencia en caso necesario.

Debido al cierre de varios vuelos que evitan sobrevolar esta región, las evacuaciones se han realizado por vía terrestre a través de Egipto, Jordania y Turquía, los cuales aún tienen espacio aéreo abierto.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que todas las embajadas mantienen su operación ante situación de alerta, sin que se hayan reportado afectaciones a la integridad física de los connacionales; además, puso a disposición algunos números para que los mexicanos puedan contactar a las representaciones diplomáticas.

“Se reitera que todas las embajadas de México continúan operando en situaciones de alerta y en contacto con nuestras y nuestros connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física”, señaló a través de una publicación en redes sociales.

En este contexto, desde el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa (Morena), informó que la Cancillería mexicana ha logrado atender a apenas 200 de los aproximadamente ocho mil connacionales que se encuentran actualmente en la región del Medio Oriente, donde el conflicto bélico sigue escalando, y exigió que el flujo de información hacia el Poder Legislativo sea continuo y transparente.

En conferencia de prensa, acompañado por las senadoras Geovanna Bañuelos, Karen Castrejón y Alejandra Barrales, así como por el senador Francisco Ramírez Acuña,, Murat Hinojosa señaló que la comisión formalizó una solicitud directa ante la SRE, para que mantenga informado de manera constante al Senado sobre las acciones que emprende en favor de los mexicanos en zona de conflicto. El legislador reveló que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se comunicó personalmente con él y remitió un documento oficial con un balance de las acciones consulares.

Según dicho informe, De la Fuente ha atendido directamente llamadas de connacionales y, hasta el momento, se han emitido salvoconductos de seguridad a 200 mexicanas y mexicanos dispersos en distintos países de la región.

“A estos 200 mexicanas y mexicanos se les ha dado un salvoconducto de seguridad en los diferentes países que están en este momento inmersos en esta guerra que está suscitándose en el Medio Oriente”, declaró Murat Hinojosa.

El senador también precisó que las representaciones diplomáticas de México en Irán, Israel, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Líbano y la oficina de representación en Palestina trabajan en modalidad de guardia permanente. “Las embajadas están trabajando 24 horas y en comunicación permanente con cualquier connacional que así requiera del apoyo”, dijo.

Murat Hinojosa subrayó que la exigencia legislativa de rendición de cuentas no cederá: “Seguiremos informando; esta comunicación, como lo ha hecho saber la Comisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe ser permanente”.